Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Kasım Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

19 Kasım 2025 tarihi, gümüş fiyatları açısından dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Piyasalarda gümüşün ons cinsinden alış fiyatı 2,176.26 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 2,179.65 TL düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlar, günlük bazda %1.24'lük bir artışı temsil ediyor. Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini şekillendiriyor.

Gümüşün dolar cinsinden değeri de önemli bir unsur. Alış fiyatı 51.38 dolar, satış fiyatı ise 51.44 dolar olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, gümüşün uluslararası piyasalardaki durumunu yansıtıyor. Ayrıca, yerel piyasalarda gümüşün performansı hakkında da bilgi veriyor. Ancak, dolar üzerindeki dalgalanmalar dikkate alınmalıdır.

Gram cinsinden gümüş fiyatları, alışta 69.9668 TL, satışta 70.0485 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, günlük bazda %1.26'lık bir artış gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış, ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar karşısında dikkat çekiyor. Gümüş fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, gelecekteki ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Yatırımcılar, gümüş piyasalarındaki bu tür gelişmeleri göz önünde bulundurmalı. Stratejilerini güncellemeleri önem taşıyor.