Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Ocak Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

2 Ocak 2026, gümüş piyasaları için önemli bir gün. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış yönünde 3183.44 TL, satış yönünde ise 3185.43 TL seviyesine ulaştı. Bu değerler, önceki güne göre yüzde 3.96'lık bir artış gösteriyor. Artış, yatırımcıların ilgisini artırmakta.

Gümüşün ons cinsinden fiyatlandırılması, döviz bazında önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 73.97 USD, satışta ise 74.01 USD seviyelerine ulaştı. Bu değer, günlük bazda yüzde 3.32’lik bir artış kaydetti. Yatırımcılar, gümüşün dolara göre artışını yakından takip ediyor.

Gümüş fiyatlarını belirleyen bir diğer gösterge ise gümüş gram fiyatları. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramın alış fiyatı 102,3246 TL, satış fiyatı 102,38 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatlarının günlük değişimi ise yüzde 3.48 olarak açıklandı. Bu artış, gümüşün ulusal ve uluslararası piyasalardaki değeri üzerinde doğrudan etki sağlıyor.

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar arasında alım heyecanı yaratıyor. Yükselen fiyatlar, metalin değerine olan talebin arttığını gösteriyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı devam etmekte. Piyasalardaki bu hareketlilik, 2026 yılı için gümüş yatırımcıları açısından önemli bir konu haline geldi.

2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında görülen yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte gümüşün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Gümüş yatırımcıları, artış trendinin sürdürülebilir olup olmadığını zamanla görecekler.