Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Aralık Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 20 Aralık 2025 itibarıyla dikkat çeken bir fiyat artışı meydana gelmiştir. Gümüş ons fiyatı 2874.75 TL alış ve 2877.74 TL satış olarak belirlenmiş, günlük artış oranı yüzde 2.9 olarak kaydedilmiştir. Gümüşün Dolar cinsinden fiyatı da 67.17 USD alış ve 67.23 USD satış seviyelerinde işlem görmektedir. Yatırımcılar için bu artış, yeni fırsatlar oluştururken, belirsizlikler de dikkatle izlenmelidir.

Cansu Akalp

Gümüş Piyasasında 20 Aralık 2025 Gelişmeleri

Gümüş fiyatları, 20 Aralık 2025 sabahı itibarıyla önemli bir artış göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla, Gümüş Ons fiyatı 2874.75 TL alış ve 2877.74 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu, gümüş ons fiyatlarında günlük yüzde 2.9 oranında bir artış olduğunu göstermektedir. Yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalara duyarlılığı artırmıştır.

Gümüşün Dolar cinsinden fiyatı, 67.17 USD alış ve 67.23 USD satış seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim, yüzde 2.72'lik bir artışı ifade etmektedir. Gümüşün uluslararası piyasalardaki durumu, Amerikan Doları’nın değer kaybıyla ilişkilidir. Ayrıca, jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Gümüş yatırımı yaparken döviz kurlarını izlemek önemlidir.

Gümüş gram fiyatları da bu tarihte gözlemlenmiştir. Gümüş Gram fiyatı, 92.43 TL alış ve 92.5125 TL satış seviyelerinde belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise yüzde 2.91 olarak kayıtlara geçmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, sanayi ve yatırım talebinin artmasıyla ilişkilidir. Yatırımcılar, gümüşü güvenli bir liman olarak görerek fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Ancak, piyasalardaki belirsizlikler risk yönetimi stratejilerini gündeme getirmektedir. Yatırımcıların gümüş pazarındaki hareketliliği yakından takip etmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
