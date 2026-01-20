FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 20 Ocak 2026'da ilgi çekici fiyat değişimleri gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı alışta 4064.7 TL, satışta 4066.86 TL seviyelerinde işlem görmekte. Aynı gün içinde gümüş ons/dolar fiyatları 93.92 dolar alış, 93.96 dolar satış seviyesinde yer almakta. Gümüş gram fiyatı ise 130.687 TL alış ve 130.7426 TL satışla işlem görüyor. Bu düşüşler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Gümüş Piyasasında Güncel Durum

20 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları ilgi çekici bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatı alışta 4064.7 TL, satışta ise 4066.86 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi -0.36 olarak kaydedildi. Bu durum gümüşün değerinde hafif bir gerilemeye işaret ediyor. Yatırımcılar için analiz gerekliliği ortaya çıkıyor.

Aynı gün içinde gümüşün ons/dolar karşılıkları da dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar alışta 93.92 dolar, satışta 93.96 dolar olarak belirlendi. Gümüş ons/dolar fiyatının günlük değişim yüzdesi -0.39 olarak görülüyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gümüş gram fiyatları da merak edilen bir başka konu. Gümüş gram fiyatı saat 10.00'da alışta 130.687 TL, satışta 130.7426 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -0.38 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, yerel piyasalardaki dinamikleri anlamaya yardımcı oluyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir veri oluşturuyor.

20 Ocak 2026 tarihindeki gümüş fiyatlarında genel bir düşüş gözlemleniyor. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektiriyor. Gümüş yatırımcıları için dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilemek önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
