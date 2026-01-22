Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Ocak Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Ocak 2026 sabahı önemli bir hareketlilik göstermektedir. Saat 10:00’da güncellenen verilere göre, gümüş onsun alış fiyatı 4070.48 TL’dir. Satış fiyatı ise 4073.99 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim oranı %1.53 düzeyindedir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gümüşün değer kazandığı açık bir şekilde görülmektedir.

Gümüşün ons fiyatı, dolara karşı da güncel bir seviyeye ulaşmıştır. Alış fiyatı 94.01 dolardır. Satış fiyatı ise 94.05 dolardır. Bu verilere dayanarak, gümüş ons / dolar fiyatlarındaki günlük değişim %1.5 oranındadır. Gümüşün uluslararası piyasalardaki performansı, döviz cinsi üzerinden etkisini göstermektedir.

Gümüşün gram fiyatı da dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Saat 10:00’da gümüş gram fiyatı, alışta 130.895 TL’dir. Satışta ise 130.9507 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %1.53 seviyesindedir. Yatırımcılar, bu artışlarla birlikte geleceğe yönelik yatırımlarını gözden geçirebilir.

22 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, gümüş fiyatlarında önemli bir artış gözlemlenmektedir. Gümüş ons, doları ve gram fiyatları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Piyasalardaki değişimler, gümüşün değerinin artışı ile birlikte takip edilmelidir. Yatırım stratejileri, bu doğrultuda şekillendirilmelidir.