Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 24 Aralık 2025 itibarıyla dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Gümüş ons fiyatı 3099.89 TL, gümüş gram fiyatı ise 99.7104 TL'den işlem görmekte. Günlük değişim yüzdeleri sırasıyla %1.27 ve %1.29 olarak kaydedildi. Gümüş, tarihsel olarak güvenli bir yatırım aracı olmasıyla biliniyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, gümüş alım satımında hareketliliği artırıyor. Yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 24 Aralık 2025 itibarıyla ilgi çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatı 3099.89 TL'den işlem görüyor. Gümüşün satış fiyatı ise 3105.07 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %1.27 olarak kaydedilmiş. Bu artış, gümüş yatırımcıları için olumlu bir sinyal yaratıyor. Piyasalardaki dalgalanmaların etkileri gözler önüne seriliyor.

Gümüş ons/dolar paritesi önemli bir öğe olarak ön plana çıkıyor. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 72.38 Dolar. Satış fiyatı 72.43 Dolar olarak belirlenmiş. Bu paritedeki performans, uluslararası piyasalarda gümüşün değerini gözlemlemek için önem taşıyor.

Gümüş gram fiyatları da gün içerisinde önemli bir ivme kazanmış. Saat 10:00’da gümüş gramı 99.7104 TL'den alışa sunulmuş. Satış fiyatı 99.7792 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlarla gümüş gramındaki günlük değişim yüzdesi %1.29 düzeyinde gerçekleşmiş.

Gümüş, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak tercih edilen değerli bir maden. Bugün elde edilen veriler, yatırımcıların gümüşe olan güveninin sürdüğünü gösteriyor. Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, piyasa dinamiklerinden etkileniyor. Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler de dışsal faktörler arasında yer alıyor.

Gümüş fiyatları, 24 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcılar açısından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların, fiyat değişimlerini ve güncel piyasa gelişmelerini dikkatlice izlemeleri önemli.

