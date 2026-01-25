FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 25 Ocak 2026 tarihi itibarıyla fiyatlar dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatı alış 4441.58 TL, satış 4447.85 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor; saat 10.00 itibarıyla alış 142.8278 TL, satış 142.9672 TL seviyelerinde. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve gümüşe olan ilgiyi artırıyor. Piyasa koşulları sürekli izlenmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 25 Ocak 2026 tarihi itibarıyla önemli değişimler yaşanıyor. Saat 10.00'da alınan verilere göre gümüş ons fiyatı alış 4441.58 TL, satış 4447.85 TL olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Gümüş ons/dolar kuru da dikkat çekici bir seyir izliyor. Alış fiyatı 102.45 Dolar, satış fiyatı ise 102.55 Dolar olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu artış, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir göstergesi. Bu durumun gümüş fiyatlarına etkisi dikkatle izlenmelidir.

Gümüş gram fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır. Saat 10.00 itibarıyla alış fiyatı 142.8278 TL, satış fiyatı 142.9672 TL olarak bildirildi. Bu veriler, gümüşün altın ve diğer değerli metallerle birlikte yatırımcıların radarında olduğunu gösteriyor.

Gümüş piyasalarında ciddi dalgalanmalar gözlemleniyor. Piyasanın dinamik doğası nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Piyasa koşullarını sürekli izlemek, yatırımcılar için önemli bir husustur.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine yarın iki doğrudan satış gerçekleştirecekHazine yarın iki doğrudan satış gerçekleştirecek
ASO Başkanı Ardıç açıkladı: İhracatta ilk 10 ilde en yüksek artış Ankara'daASO Başkanı Ardıç açıkladı: İhracatta ilk 10 ilde en yüksek artış Ankara'da

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Tehdit edildiğini açıklamıştı: Günler sonra vuruldu! Fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı: Günler sonra vuruldu! Fenomen kasaba silahlı saldırı

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.