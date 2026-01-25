Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 25 Ocak 2026 tarihi itibarıyla önemli değişimler yaşanıyor. Saat 10.00'da alınan verilere göre gümüş ons fiyatı alış 4441.58 TL, satış 4447.85 TL olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Gümüş ons/dolar kuru da dikkat çekici bir seyir izliyor. Alış fiyatı 102.45 Dolar, satış fiyatı ise 102.55 Dolar olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu artış, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir göstergesi. Bu durumun gümüş fiyatlarına etkisi dikkatle izlenmelidir.

Gümüş gram fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır. Saat 10.00 itibarıyla alış fiyatı 142.8278 TL, satış fiyatı 142.9672 TL olarak bildirildi. Bu veriler, gümüşün altın ve diğer değerli metallerle birlikte yatırımcıların radarında olduğunu gösteriyor.

Gümüş piyasalarında ciddi dalgalanmalar gözlemleniyor. Piyasanın dinamik doğası nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Piyasa koşullarını sürekli izlemek, yatırımcılar için önemli bir husustur.