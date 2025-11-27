FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Kasım Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 27 Kasım 2025'te önemli bir artış gösterdi. Saat 10:00'da ons fiyatı alış 2267.38 TL, satış 2269.22 TL olarak belirlendi. Günlük değişim %0.18 olarak kaydedildi. Gram fiyatı ise alış 72.8986 TL, satış 72.9668 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu gelişmeler, gümüşün hem uluslararası talep hem de yatırım aracı olarak cazibesinin arttığını göstermektedir. Yatırımcılar bu değişimleri dikkatle izlemelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Kasım Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 27 Kasım 2025 tarihinde dikkat çekici bir gelişme yaşadı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış 2267.38 TL, satış 2269.22 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar günlük değişim yüzdesinde %0.18’lik bir artışı göstermekte. Gümüş, kararsız bir seyir izlerken, artan fiyatlar belirsizliklere karşı güvenin bir göstergesidir.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, ons/dolar cinsinden değeri önemli bir yukarı yönlü eğilim gözlemledi. Alış fiyatı 53.42 dolar, satış fiyatı 53.47 dolar seviyesinde işlem gördü. Günlük değişim yüzdesi %0.19 olarak kaydedildi. Bu artış, uluslararası alanda gümüş talebinin yükseldiğini yansıtmaktadır.

Gümüşün gram fiyatı da yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, alış 72.8986 TL, satış 72.9668 TL seviyelerinden işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi ise %0.2 olarak dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatındaki bu artış, gümüşün yatırım aracı olarak cazibesinin sürdüğünü göstermektedir.

Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasaların yeniden şekillenebileceğinin bir işareti. Gümüş, değerli bir yatırım aracı olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Yatırımcılar, bu değişimleri yakından takip etmelidir. Günlük fiyat değişimleri, yatırımcıların bu değerli metalden nasıl yararlanacağı konusunda belirleyici olmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu sene ki tahmini üzecek27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu sene ki tahmini üzecek
Kasım ayı ekonomik güven endeksi belli olduKasım ayı ekonomik güven endeksi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.