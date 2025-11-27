Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Kasım Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 27 Kasım 2025 tarihinde dikkat çekici bir gelişme yaşadı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış 2267.38 TL, satış 2269.22 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar günlük değişim yüzdesinde %0.18’lik bir artışı göstermekte. Gümüş, kararsız bir seyir izlerken, artan fiyatlar belirsizliklere karşı güvenin bir göstergesidir.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, ons/dolar cinsinden değeri önemli bir yukarı yönlü eğilim gözlemledi. Alış fiyatı 53.42 dolar, satış fiyatı 53.47 dolar seviyesinde işlem gördü. Günlük değişim yüzdesi %0.19 olarak kaydedildi. Bu artış, uluslararası alanda gümüş talebinin yükseldiğini yansıtmaktadır.

Gümüşün gram fiyatı da yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, alış 72.8986 TL, satış 72.9668 TL seviyelerinden işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi ise %0.2 olarak dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatındaki bu artış, gümüşün yatırım aracı olarak cazibesinin sürdüğünü göstermektedir.

Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasaların yeniden şekillenebileceğinin bir işareti. Gümüş, değerli bir yatırım aracı olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Yatırımcılar, bu değişimleri yakından takip etmelidir. Günlük fiyat değişimleri, yatırımcıların bu değerli metalden nasıl yararlanacağı konusunda belirleyici olmaktadır.