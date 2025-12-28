FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Aralık Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekiyor. Gram gümüş fiyatları ise 108.11 TL seviyesinde seyrediyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, gümüşe talebi artırıyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından izlemeli.

Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

Gümüş fiyatları, 28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla piyasalarda takip ediliyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları alış 3360.65 TL, satış 3367.36 TL seviyelerine ulaşıyor. Yatırımcılar için önemli bir gelişme var.

Gümüşün ons cinsinden fiyatı, yalnızca Türk Lirası ile sınırlı değil. Uluslararası piyasalarda da belirleyici bir rolü var. 28 Aralık itibarıyla gümüş ons/dolar kuru, alış 78.38 Dolar ve satış 78.46 Dolar seviyesinde. Bu veriler, gümüş yatırımcıları için önemli. Global piyasalardaki dalgalanmaları izlemek gerekiyor.

Gümüş gram fiyatları da piyasada dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 108.1115 TL, satış fiyatı ise 108.2218 TL. Yükseliş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Piyasalarda daha fazla etkinlik sağlanıyor.

Gümüş fiyatlarındaki artışın sebepleri arasında ekonomik belirsizlikler var. Enflasyonist baskılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkiliyor. Ancak, fiyatlarındaki dalgalanmaların yönü dikkatlice izlenmeli.

28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekerken piyasalardaki gelişmeleri takip etmek önemli.

