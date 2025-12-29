Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 29 Aralık 2025 tarihinde önemli bir düşüş yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor. Bu tarihte gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 3,271 TL, satış fiyatı 3,275.57 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi ise -2.7 olarak kaydedildi. Bu düşüş, genel piyasa koşulları ve gümüş talebindeki dalgalanmalar ile ilişkilendirilebilir.

Gümüş onsun dolara karşı fiyatı da önemli bir düşüş sergiledi. Alış fiyatı 76.19 dolar, satış fiyatı ise 76.29 dolar olarak belirlendi. Değişimin yüzdesi -2.78 olarak gerçekleşti. Gümüş ons/dolar fiyatlarındaki bu gerileme, uluslararası piyasalardaki belirsizliklerden etkilenmiş olabilir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu durumu etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatları da benzer bir seyir izledi. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 105.1672 TL, satış fiyatı ise 105.3052 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi burada da -2.7 seviyesindedir. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan yönelimlerini etkileyebilir. Ayrıca piyasada dalgalanmalara yol açabilir.

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir dönem sunuyor. Özellikle günlük değişim yüzdeleri dikkate alındığında, mevcut piyasa koşulları önem kazanıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisi ile günlerde gümüş fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.