FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Aralık 2025 tarihinde gümüş fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Gümüş ons fiyatları alışta 3,271 TL, satışta ise 3,275.57 TL olarak belirlendi. Aynı gün içerisindeki günlük değişim yüzdesi -2.7 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatları da benzer bir seyir izleyerek alış fiyatı 105.1672 TL, satış fiyatı 105.3052 TL düzeyinde gerçekleşti. Piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüşe olan yatırım yönelimlerini etkiliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 29 Aralık 2025 tarihinde önemli bir düşüş yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor. Bu tarihte gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 3,271 TL, satış fiyatı 3,275.57 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi ise -2.7 olarak kaydedildi. Bu düşüş, genel piyasa koşulları ve gümüş talebindeki dalgalanmalar ile ilişkilendirilebilir.

Gümüş onsun dolara karşı fiyatı da önemli bir düşüş sergiledi. Alış fiyatı 76.19 dolar, satış fiyatı ise 76.29 dolar olarak belirlendi. Değişimin yüzdesi -2.78 olarak gerçekleşti. Gümüş ons/dolar fiyatlarındaki bu gerileme, uluslararası piyasalardaki belirsizliklerden etkilenmiş olabilir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu durumu etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatları da benzer bir seyir izledi. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 105.1672 TL, satış fiyatı ise 105.3052 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi burada da -2.7 seviyesindedir. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan yönelimlerini etkileyebilir. Ayrıca piyasada dalgalanmalara yol açabilir.

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir dönem sunuyor. Özellikle günlük değişim yüzdeleri dikkate alındığında, mevcut piyasa koşulları önem kazanıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisi ile günlerde gümüş fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekmeğe zam sorusu yanıt bulduEkmeğe zam sorusu yanıt buldu
Son 3 gün: Başvurular 31 Aralık'ta bitecek! Son 3 gün: Başvurular 31 Aralık'ta bitecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.