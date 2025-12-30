Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Aralık 2025 tarihinde önemli bir dönemsel değerlendirme sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alım noktalarında 3220.11 TL alış ve 3223.71 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, gümüşün bir gün içerisindeki %3.08'lik dikkat çekici artışını gösteriyor. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarının piyasa etkisini yakından izliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatları, uluslararası piyasalara kapı aralayan önemli bir gösterge. Bu süre zarfında alış fiyatı 75 dolara, satış fiyatı ise 75.05 dolara belirlenmiş. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinde %3.02'lik küçük ama dikkat çeken bir artış göstermekte. Analistler, durumu küresel ekonomik gelişmelerle ilişkilendiriyor.

Gümüş gram fiyatı, yerel yatırımcılar için önemli bir kıstas. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 103,5503 TL, satışta ise 103,6193 TL olarak gözlemleniyor. Alımlarda günlük değişim %3.03 olarak kaydedildi. Bu durum, bireysel yatırımcılar için gümüşün değerinin büyüdüğünü gösteriyor.

30 Aralık 2025 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artışlar, yerel ve uluslararası piyasalardaki belirsizlikleri yansıtıyor. Yatırımcılar, dalgalanmaları dikkate alarak piyasa stratejilerini gözden geçiriyor. Gümüş, yatırım fırsatları sunarken, alış ve satış fiyatlarındaki artışlar gelecekteki fiyatlama trendlerini etkileyebilir.