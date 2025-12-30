FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

30 Aralık 2025 tarihinde gümüş fiyatlarındaki artışlar dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alışta 3220.11 TL, satışta ise 3223.71 TL olarak işlem görüyor. Gümüş gram fiyatı ise 103,5503 TL alış ve 103,6193 TL satış seviyelerinde yer alıyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaların piyasa üzerindeki etkilerini gözlemleyerek stratejilerini şekillendiriyor. Küresel ekonomik gelişmeler, yatırım fırsatlarını belirliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları, 30 Aralık 2025 tarihinde önemli bir dönemsel değerlendirme sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alım noktalarında 3220.11 TL alış ve 3223.71 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, gümüşün bir gün içerisindeki %3.08'lik dikkat çekici artışını gösteriyor. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarının piyasa etkisini yakından izliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatları, uluslararası piyasalara kapı aralayan önemli bir gösterge. Bu süre zarfında alış fiyatı 75 dolara, satış fiyatı ise 75.05 dolara belirlenmiş. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinde %3.02'lik küçük ama dikkat çeken bir artış göstermekte. Analistler, durumu küresel ekonomik gelişmelerle ilişkilendiriyor.

Gümüş gram fiyatı, yerel yatırımcılar için önemli bir kıstas. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 103,5503 TL, satışta ise 103,6193 TL olarak gözlemleniyor. Alımlarda günlük değişim %3.03 olarak kaydedildi. Bu durum, bireysel yatırımcılar için gümüşün değerinin büyüdüğünü gösteriyor.

30 Aralık 2025 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artışlar, yerel ve uluslararası piyasalardaki belirsizlikleri yansıtıyor. Yatırımcılar, dalgalanmaları dikkate alarak piyasa stratejilerini gözden geçiriyor. Gümüş, yatırım fırsatları sunarken, alış ve satış fiyatlarındaki artışlar gelecekteki fiyatlama trendlerini etkileyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomik güven endeksi açıklandıEkonomik güven endeksi açıklandı
Gümrük müşavirliğinde 2026 asgari ücretleri belli olduGümrük müşavirliğinde 2026 asgari ücretleri belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.