Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Ocak Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Gümüş ons fiyatları 4680.26 TL alış ve 4690.91 TL satış değerleriyle işlem görürken, gümüş gram fiyatı 150.3685 TL alış, 150.5364 TL satış seviyelerine geriledi. Bu durum, %7 civarında azalmalarla birlikte yatırımcı güvenini sorgulatabilir. Piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmalar, stratejik kararlar üzerinde etkili olabilir.

Cansu Akalp

30 Ocak 2026 tarihli gümüş fiyatları, piyasalarda dalgalanma sergiledi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki düşüş, stratejilerin gözden geçirilmesine neden olabilir. Gümüş ons fiyatları, alış değerine göre 4680.26 TL’den işlem görüyor. Satış fiyatı ise 4690.91 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı, önceki günlere göre %7.37 oranında bir düşüş gösterdi. Önemli değişim, yatırımcıların gümüşe olan güvenini sorgulamasına yol açabilir. Ayrıca gümüşün ons değeri, diğer değerli metallerle karşılaştırıldığında değişkenlik gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da düşüş kaydetti. Alış fiyatı 107.52 Dolar, satış fiyatı ise 107.64 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %7.68 oranında azalma gösterdi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüş talebinde azalma işaretleri olarak değerlendirilebilir.

Gümüş gram fiyatı da benzer bir düşüş trendine girdi. Saat 10:00'da alış fiyatı 150.3685 TL, satış fiyatı ise 150.5364 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %7.47 olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatlarındaki bu dalgalanma, yerel piyasalardaki dinamiklerin etkilendiğini gösteriyor.

30 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatlarındaki düşüşler, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar, stratejik kararları etkileyecek. Gümüş, tarihsel olarak önemli bir yatırım aracı. Ancak güncel fiyat dalgalanmaları, dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor.






