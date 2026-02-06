Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Şubat Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

6 Şubat 2026 günü saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında dikkate değer değişimler yaşandı. Gümüş ons fiyatları, alışta 3158.57 TL ve satışta 3167.3 TL seviyelerine geriledi. Günlük değişim yüzdesi %1.23'lük bir azalma gösterdi. Bu durum, yatırımcılar arasında gümüşe olan talebin azalabileceğine dair kaygıları artırıyor.

Gümüş ons karşısında dolar fiyatları da azalma kaydetti. Gümüş ons/dolar cinsinden alış fiyatı 72.46 dolar, satış fiyatı ise 72.58 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.52 olarak gerçekleşti. Bu olay, uluslararası piyasalarda gümüş ve diğer değerli metaller üzerindeki olumsuz hava etkisini yansıtıyor.

Gümüş gram fiyatlarında da benzer bir düşüş trendi görüldü. Gümüş gram alış fiyatı 101.6043 TL, satış fiyatı ise 101.7726 TL olarak belirlendi. Bu segmentteki günlük değişim %1.31 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki bu düşüş, yerel yatırımcıların stratejilerinde değişiklik yapmalarına neden olabilir.

Gümüş fiyatlarında yaşanan bu düşüşler, piyasa katılımcıları için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Gümüşe olan talep, ekonomik şartlar ve enflasyon beklentilerine bağlı olarak şekillenecek. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar da durumu etkileyecek. Yatırımcılar, bu tür değişimleri takip ederek bilinçli kararlar alabilirler.