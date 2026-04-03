FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve yönetimiyle bir araya geldiğini belirtti. Bakan Bolat, "Dünyanın dört bir yanında üstlendiği nitelikli projelerle ülkemizin gücünü ve üstün kabiliyetini temsil eden müteahhitlik sektörümüz, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarına ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TMB Başkanı Eren ve yönetimini Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.
Görüşmede, Türk müteahhitlik sektörünün küresel ölçekte elde ettiği başarıları ele aldıklarını anlatan Bolat, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin mevcut durumunu, 2026 yılı yurt dışı müteahhitlik çalışmaları kapsamında gelecek döneme ilişkin önemli hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

“BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ”

Bolat, TMB'nin 138 ülkede üstlenilen 13 bine yakın projeyle toplam 560 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"TMB, bunun 510 milyar dolarlık kısmını son 23 yılda gerçekleştirerek, ülkemizin yüz akı olmuş, dünya müteahhitlik sektöründe ikinci sıraya yükselerek Türkiye'nin mühendislik ve müteahhitlik gücünü küresel ölçekte başarıyla temsil etmiştir. Dünyanın dört bir yanında üstlendiği nitelikli projelerle ülkemizin gücünü ve üstün kabiliyetini temsil eden müteahhitlik sektörümüz, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarına ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir."

Görüşmede ayrıca Bakanlık destekleri ve TMB organizasyonunda 17-18 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Uluslararası Müteahhitlik Zirvesi'nin hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları bilgisini veren Bolat, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, müteahhitlik sektörümüzün küresel rekabet gücünü artıracak adımları kararlılıkla atmayı ve sektörümüzü her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.