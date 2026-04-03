Bakan Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren ile görüştü

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TMB Başkanı Eren ve yönetimini Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmede, Türk müteahhitlik sektörünün küresel ölçekte elde ettiği başarıları ele aldıklarını anlatan Bolat, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin mevcut durumunu, 2026 yılı yurt dışı müteahhitlik çalışmaları kapsamında gelecek döneme ilişkin önemli hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

“BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ”

Bolat, TMB'nin 138 ülkede üstlenilen 13 bine yakın projeyle toplam 560 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"TMB, bunun 510 milyar dolarlık kısmını son 23 yılda gerçekleştirerek, ülkemizin yüz akı olmuş, dünya müteahhitlik sektöründe ikinci sıraya yükselerek Türkiye'nin mühendislik ve müteahhitlik gücünü küresel ölçekte başarıyla temsil etmiştir. Dünyanın dört bir yanında üstlendiği nitelikli projelerle ülkemizin gücünü ve üstün kabiliyetini temsil eden müteahhitlik sektörümüz, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarına ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir."

Görüşmede ayrıca Bakanlık destekleri ve TMB organizasyonunda 17-18 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Uluslararası Müteahhitlik Zirvesi'nin hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları bilgisini veren Bolat, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, müteahhitlik sektörümüzün küresel rekabet gücünü artıracak adımları kararlılıkla atmayı ve sektörümüzü her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır