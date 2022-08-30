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Bulgaristan doğal gaz krizi için çareyi Edirne'de buldu! Tırlar dolusu pelet aldılar

30.08.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın doğal gaz ambargosu uyguladığı Bulgaristan'da yakacak krizi yaşanınca, Bulgaristan vatandaşları Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı. Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlarla Bulgaristan'a taşımaya başladı. Pelet satan firmalar, yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor. Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

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EDİRNE’DEN TIRLAR DOLUSU PELET YAKITI ALIYORLAR

Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.

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TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, “Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan’da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan pelet
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