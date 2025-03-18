Bulgaristan'ın para birimi nedir? Bulgaristan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Bulgaristan Doğu Avrupa bölgesinde bulunan ve Türkiye ile sınır komşusu olan bir ülke olarak öne çıkar. Bulgaristan’ın son dönemlerde artırdığı ihracat miktarı ile ülke ekonomisine büyük fayda sağlayan resmi para birimi dünya finans piyasalarını ilgiyle takip eden kişiler için merak konusu olmuştur.

Bulgaristan'ın resmi para biriminin ülke içinde ve dışında birçok faydası bulunur. Bunlar arasında ülke içerisindeki ticaretin işleyişi, yurt içi gezilerde masrafların daha sağlık yönetilmesi ve ülke kaynaklarının değeri sayılabilir. Diğer ülkelerden gelen turistler de Leva ile ödeme yaptığında alışveriş süreçlerini daha pratik hale getirirler.

Bulgaristan'ın para birimi nedir?

Bulgaristan’ın resmi para birimi Leva olarak adlandırılır. Resmi para olarak kabul edilen Leva finans işlemlerinde kullanılır. Leva para birimi kağıt paralar ve madeni paralar şeklinde dolaşımdadır. Bulgar Levası’nın finans piyasalarındaki sembolü “лв” şeklinde ve “BGN” kısaltması ile birlikte kullanılır.

Bulgaristan Levası'nın geçmişi ise 1881 yılına kadar dayanır. İlk çıktığında altına bağlı bir para sistemi olarak kullanılsa da ilerleyen dönemlerde modern bir para birimine evrilmiştir.

Bulgaristan’ın yürüttüğü siyasi ve ekonomik süreçler, para birimi konusunda etkili olmuştur. Bulgaristan 1997 yılında bir para kurulu oluşturup resmi parayı Alman Markı’na daha sonra ise Euro’ya sabit hale getirmiştir. Bu adım ile döviz kurlarındaki olası çeşitli dalgalanmalara karşı koruma sağlanmıştır.

Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra ise birçok kez Euro para biriminin kullanılmasına yönelik adımlar atsa da, Bulgar Levası kullanılmaya devam etmiştir.