FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bulgaristan vatandaşları kara kara düşünüyordu, akın akın Edirne'ye geliyorlar! "Taleplere yetişemiyoruz"

Bulgaristan vatandaşları kara kara düşünüyordu, akın akın Edirne'ye geliyorlar! "Taleplere yetişemiyoruz"

28.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine tepki gösteren ülkelerden biri de Bulgaristan olmuş, Rusya ise karşılık olarak doğal gaz ambargosu uygulamıştı. Bulgaristan'da bu nedenle yakacak krizi baş gösterdi. Ülkede tedirginlik yaratan ve kışın derinleşmesi beklenen krizin çözümünü Bulgaristan vatandaşları Edirne'de buldu.

Bulgaristan vatandaşları kara kara düşünüyordu, akın akın Edirne'ye geliyorlar! "Taleplere yetişemiyoruz"

Tırları Edirne'den aldıkları peletlerle doldurup ülkelerine dönüyorlar! Yakıt krizinde Bulgaristan vatandaşlarının çözüm adresi Edirne oldu. Pelet üreten firmalardan birinin sahibi Mehmet Orba, taleplere yetişemediklerini belirterek "Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor" ifadelerini kullandı.

AW699725_07

AW699725_02

SAVAŞ KRİZE YOL AÇTI

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor. Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

AW699725_03

AW699725_04

EDİRNE’DEN TIRLAR DOLUSU PELET YAKITI ALIYORLAR

Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.

AW699725_05

AW699725_06

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba şöyle konuştu:

AW699725_01

“Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan’da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar."

AW699725_08

AW699725_09

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’da petrol umuduKastamonu’da petrol umudu
'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın
Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...
Anahtar Kelimeler:
pelet yakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

'6 ay ve 6 bin km' şartı o sektörü de vurdu

'6 ay ve 6 bin km' şartı o sektörü de vurdu

Kastamonu’da petrol umudu

Kastamonu’da petrol umudu

Altında şok tuzak!

Altında şok tuzak!

'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın

'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.