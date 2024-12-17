Buna akıl sır ermez! Dolandırıcılar vatandaşın emekli olma hayalini çaldı! Mali müşavir ruhsatı ile 5 sene kandırmışlar: '800 bin lira borç altına girdik'

Dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Koyunlarını satarken dolandırılanlar, ev almak için tapuya gidip tüm birikimini çaldıranlar derken bu sefer vatandaş dolandırıcılar yüzünden emekliliğinden oldu.

Kendini muhasebeci olarap tanıtıp esnaftan 5 yıl boyunca aldığı vergi ve prim ödemeden zimmetine geçiren vatandaş işletme sahibini mağdur etti. Vatandaşları mağdur eden bu kişi, bir eğitim kurumunda görev yapıyor. Mali müşavirden aldığı ruhsatla pek çok küçük esnafa kendisini muhasebeci olarak tanıttı ve onların vergi borçlarını, sigorta primlerini, ve Bağkur borçlarını ödeyeceğini söyledi. Ancak iddiaya göre pek çok esnafı mağdur etti. Konunun bir diğer ayrıntısı ise suçlanan muhasebecinin iddiaya göre mali müşavir ortağı da bulunuyor.

HER ŞEYE HACİZ KONULMUŞ

İddianın sahibi Avukat Şeyma Barışkan, konudan dolayı mağuriyetini ATV Haber'e anlattı. Barışkan, "2020 yılında kız kardeşimin işletmesinin SGK primlerini ödemek için 12 bin lira 4 ayrı kalem işletme primi diye gönderdiğim ödemeler bulunmaktadır" sözlerini kullandı.

Barışkan, "Kız kardeşimin işletmesindeki araçlara haciz konulduğu bilgisi tarafımızca edinilmiş ve gerekli Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi daireleri görüşmelerinde, bizim yapmış olduğumuz bu ödemelerin hiçbir zaman vaktinde yapılmadığı geç ödendiği, eksik ödendiği, hiç ödenmediği, bilgisine ulaşılmıştır. 2023 yılında maalesef ki yapılandırmayla işletme 800 bin lira gibi bir borç altına sokulmuş" sözlerini kullandı.

RUHSATI DEVREDİYOR

Olayın nasıl gerçekleştiğini aktaran Barışkan, şu cümleleri sıraladı:



"Gib.gob.tr'den mali müşavirlik sözleşmenizi açıyorsunuz ve orada mali müşavirin ismini görüyorsunuz. Orada gördüğünüz isim, M.M.Y; O.K'yi görmüyorsunuz. M.M.Y isimli şahısta ruhsatını usulüne uygun olmayan bir şekilde O.K'ye devrediyor"

YASAL SÜRECE HEMEN BAŞVURUN

Mali Müşavir Mustafa Genç ise mağdurların yasal sürece başvurması gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"SSK'larını, Bağ-Kur'larını, vergilerini ve diğer yükümlülüklerini yatıracağız diyerek toplayarak dolandırıcılık yapmış oluyorlar.Durumla karşılaşan esnaflar, mağdurlar hemen yasal başvurularını yapsınlar. Emekli olacaklarsa emeklilikleri gecikir, vergi cezalarıyla karşılaşmak durumunda kalırlar."

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİ DE VURDU

Emekli olma hayali ile primlerini düzenli yatıran vatandaşlar da prim günleri eksik kaldığı için emeklilik yaşı ilerlemiş oldu.