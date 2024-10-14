Bunlar da güldüren vergiler! Yeni vergi paketi suratları astı ama Güldür Güldür skeci kahkahalara boğdu

Son günlerde hemen herkesin dilinde vergiler var. Yakında kol saatlerinden de vergi alınacak. AK Parti'nin hazırladığı yeni vergi paketinde en çok tartışılan düzenleme ise 100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık 'savunma sanayiine destek' vergisi oldu. Mevcut vergiler vatandaşa yük oluşturduğu gerekçesiyle tartışılmaya devam ederken duyurulan bu yeni vergi paketi kara kara düşündürüyor.

BUNLAR DA "GÜLDÜREN" VERGİLER

Ancak Güldür Güldür Show ekibi vergi paketini esprili bir dille skece konu alarak güldürmeyi başardı. 19 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak bölümün fragmanı sosyal medyada paylaşıldı.

"VERGİNİN BİLE VERGİSİNİ ALIYORUZ"

Skeçte, "yeni vergiler bulup bütçe açığını kapatmak üzere toplanan komisyon" canlandırıldı. Komisyon üyesi, "Vergilendirmediğimiz hiçbir alan kalmadı. Verginin bile vergisini alıyoruz" diyerek son günlerdeki yeni vergilere gönderme yaptı.

VERGİ ÜZERİNDEN VERGİ VERME VERGİSİ...

Yeni vergiler tasarlanırken "Vergi verenlerden verdiği vergi üzerinden vergi verme vergisi alsak?" şeklinde bir öneri dahi geldi.

Yürümeye başlayan çocuklar için "ABP: Ayakbastı parası" tasarlandı.

"YURT DIŞINDAN DÖNÜŞ VERGİSİ"

Önerilerden biri "Yurt dışına çıkış vergisi alıyorsak neden dönüş vergisi almıyoruz?" şeklindeydi.

"ALLAH VERGİSİ"

Komisyonda "ETV: Estetik Tüketim Vergisi" kayda geçirilirken bir üye "Bende hiç estetik yok" deyince "AV: Allah Vergisi" de dendi.

"ZENGİNLERDEN VERGİ ALSAK?"

Zenginlerden vergi alınması yönündeki öneriye ise kahkahalarla karşılık verilirken "Güzel şaka" dendi.

İŞTE GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN 'VERGİ' SKECİ FRAGMANI

Pek yüz güldürmeyen vergilere Güldür Güldür ekibi mizahi yönden yaklaşınca kahkahalar eksik olmadı. Fragmanda vergi şakaları birbiri ardına geldi.pic.twitter.com/PFTZKrjMGd — Mynet (@mynet) October 14, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır