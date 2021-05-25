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Bunlara dikkat etmezseniz bankalardan düşük faizli kredi çekemeyebilirsiniz!

25.05.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankadan kredi almak istediğinizde sizi engelleyebilecek en önemli şey kredi notunuzun düşük olmasıdır. Kredi notu geçmiş harcamalarınıza dayanarak belirlenir. Çeşitli yöntemlerle kredi notunuzu yüksek tutmanız da mümkündür. Peki nedir bu kredi notu, nasıl yükseltilir? İşte kredi notuyla ilgili detaylar...

Bunlara dikkat etmezseniz bankalardan düşük faizli kredi çekemeyebilirsiniz!

Günümüz ekonomisindeki en önemli araçlardan biri de kredidir. Toplu para ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılamanızı sağlayan ve size uygun faiz oranlarıyla zaman içinde borcunuzu kapatma imkanı sunan krediler, bankalar için de önemli bir gelir kaynağıdır. Bu yüzden, müşterilere kredi sağlamadan önce titiz bir denetim yürütürler. Bu aşamada kredi çekmenize engel olabilecek en önemli şey kredi notunuzdur. Bankalar, genellikle kredi notu düşük kişilere kredi vermeyi tercih etmez. Sizin için kredi notunu ve nasıl yükseltebileceğinizi araştırdık.

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi notu, mali durumunuz ve bireysel nitelikli tüm kredi ve kredi kartı hesaplarınızın geçmiş verilerinin analizine dayanır. Yani, kredi kartı harcamalarınızla ve daha önce çektiğiniz kredilerle ilgili ödeme tarihçeniz bankada kayıt altına alınır ve zaman içinde kredi notu hazırlanır. Bu kredi notu da bankaların sizin güvenilirliğinizi ölçmesine yarar.

KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bankaların kredi notunu verirken ve o notunuzu değerlendirirken baz aldıkları bir puanlama sistemi var. Genellikle 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en çok risk taşıyan, 1900 ise en az riske sahip puan. Örneğin, puanınız 400 ise büyük ihtimalle kredi çekemezsiniz. Ya da çok yüksek faiz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Neyse ki, notunuzu yükseltmenin yöntemleri de var. Öncelikle, kredi notunu etkileyen faktörlere bakalım:

  • Kredili ürün ödemelerini zamanında yapmak
  • Kredi kullanım yoğunluğu
  • Yeni kredili ürün açılışları
  • Mevcut hesap ve borç durumunuz

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

  • Hal böyle olunca, güvenilir bir mali izlenim uyandırmak her şeyden önemli oluyor. Düzenli ödeme yapmak, faturaları ihmal etmemek, borçlarınızı azaltmak ya da kapatmak oldukça önemli.
  • Borçlarınızı düzenlemekte zorluk çekiyorsanız kartınızın limitinin düşürülmesini isteyin.
  • Borçlarınızı aylık gelirinize göre yapılandırabilir ya da farklı borçlarınızı tek bir kredide toplayıp uzun bir vadeyle ödemelerinizi düzene sokabilirsiniz.
  • Faturalarınızı aksatmamak için ek hesap kullanabilirsiniz. Ancak borcunu geciktirmeden ödeyin.
  • Sık sık kredi kartı kullanın. Aktif bir kullanıcı olmanız notunuzu artıracaktır. Ancak ödemelere dikkat edin.
  • Kredi kullanım yoğunluğu, düzenli ödeme yapıyorsanız ilk kez kredi başvurusu yapan birinden daha avantajlı olursunuz.
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