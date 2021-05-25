Bunlara dikkat etmezseniz bankalardan düşük faizli kredi çekemeyebilirsiniz!

Günümüz ekonomisindeki en önemli araçlardan biri de kredidir. Toplu para ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılamanızı sağlayan ve size uygun faiz oranlarıyla zaman içinde borcunuzu kapatma imkanı sunan krediler, bankalar için de önemli bir gelir kaynağıdır. Bu yüzden, müşterilere kredi sağlamadan önce titiz bir denetim yürütürler. Bu aşamada kredi çekmenize engel olabilecek en önemli şey kredi notunuzdur. Bankalar, genellikle kredi notu düşük kişilere kredi vermeyi tercih etmez. Sizin için kredi notunu ve nasıl yükseltebileceğinizi araştırdık.

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi notu, mali durumunuz ve bireysel nitelikli tüm kredi ve kredi kartı hesaplarınızın geçmiş verilerinin analizine dayanır. Yani, kredi kartı harcamalarınızla ve daha önce çektiğiniz kredilerle ilgili ödeme tarihçeniz bankada kayıt altına alınır ve zaman içinde kredi notu hazırlanır. Bu kredi notu da bankaların sizin güvenilirliğinizi ölçmesine yarar.

KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bankaların kredi notunu verirken ve o notunuzu değerlendirirken baz aldıkları bir puanlama sistemi var. Genellikle 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en çok risk taşıyan, 1900 ise en az riske sahip puan. Örneğin, puanınız 400 ise büyük ihtimalle kredi çekemezsiniz. Ya da çok yüksek faiz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Neyse ki, notunuzu yükseltmenin yöntemleri de var. Öncelikle, kredi notunu etkileyen faktörlere bakalım: