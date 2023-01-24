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Bunu yapan yandı: Maaşlar faiziyle geri alınıyor, emeklilik hakkı iptal oluyor!

24.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan herkes emekli olmanın hayalini kuruyor. Ancak yapılan bir hata, prim günlerinin iptal olmasıyla kalmıyor, çalışanın emeklilik hakkını da elinden alıyor. Ayrıca hile tespit edilirse sigortalar siliniyor ve ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. İşte tüm detaylar...

Bunu yapan yandı: Maaşlar faiziyle geri alınıyor, emeklilik hakkı iptal oluyor!

Fiilen çalışmayan ancak bir yerde sigortalı gösterilen kişiler emeklilikleri ve birikimleriyle ilgili büyük risk alıyor. Çünkü bunu yapan kişiler tespit edildiğinde prim günleri iptal ediliyor, maaşlar geri isteniyor. Ayrıca bu durum yalnızca sigortalı görünen kişiler için değil, iş yeri sahipleri için de sorun teşkil ediyor.

Bunu yapan yandı: Maaşlar faiziyle geri alınıyor, emeklilik hakkı iptal oluyor!

EMEKLİLİK İÇİN BUNU SAKIN YAPMAYIN!

Sigorta fiili çalışmanın karşılığında yapılıyor. Bir iş yerinde fiilen çalışmıyorsanız, kendinizi veya bir yakınınızı orada sigortalı göstermeyin.

5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor.

Bunu yapan yandı: Maaşlar faiziyle geri alınıyor, emeklilik hakkı iptal oluyor!

10 YILLIK MAAŞ GERİ İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre bu hükümlere göre yapılacak tahsillerde, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir.

Bunu yapan yandı: Maaşlar faiziyle geri alınıyor, emeklilik hakkı iptal oluyor!

Bunun sonucunda sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından ya da kurumun hatalı işlemleri nedeniyle bağlanmaması gereken bir aylık bağlanırsa ve bu tespit edilirse, SGK aylığı iptal eder ve yapılan ödemeler yersiz ödeme olarak kabul edilir. Yersiz ödeme tespit edildiğinde, 10 yıllık sürede ödenen aylıklar tespit edilir ve tahsil edilir.

Yani, sahte hizmetlerle emekli olduğunuz tarih tespit edildiğinde, bu tarihten geriye dönük 10 yıl içinde ödenen aylıklar geri alınır.


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Anahtar Kelimeler:
prim emekli sigorta

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