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Bunu yapmak isterseniz bir kere daha düşünün! Yargıtay acımadı! Tazminatsız işten çıkarıldılar...

07.12.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde kavga ettiği arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu. Dairenin kararına göre, 2011'de Isparta'daki bir iş yerinde ustabaşı olarak çalışmaya başlayan kişi, 2017'de çalışanlardan biri ile kavga etti. Ustabaşı iş yeri tarafından kavga ettiği kişiyle birlikte işten çıkarıldı.

Bunu yapmak isterseniz bir kere daha düşünün! Yargıtay acımadı! Tazminatsız işten çıkarıldılar...

İş yerinde uzun yıllar çalıştığını, daha önce hiçbir çalışanla tartışmadığını, kavgadan sonra savunması alınmadan işten atıldığını belirten ustabaşı, iş akdinin feshinin haksız olduğunu savunarak, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma alacaklarının ödenmesi istemli dava açtı.

Yargılama sırasında iş yeri, davacı ustabaşının kavga sırasında elindeki taşla karşısındaki kişiye vurmaya çalıştığını ve kolunu ısırdığını, diğer şirket çalışanların da kavgayı gördüğünü ve olayın tutanak altına alındığını savundu.

İKİ İŞÇİ DE KOVULDU

Her iki taraftan da savunma istenmesine rağmen davacının savunma vermediğini ileri süren davalı şirket, şirketin itibarının zedelendiğini ve eşit işlem ilkesine uygun olarak kavgaya karışan iki kişinin de iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

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Yargılamayı yapan yerel mahkeme, kavgada ilk olarak karşı tarafın davacı ustabaşına saldırdığına dikkati çekti ve ustabaşının iş akdinin feshinin haklı sebebe dayanmadığına hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını belirten ve davacıya da fazla mesaiye ilişkin ödeme yapıldığının şirket tarafından ispatlanamadığını tespit eden mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

İstinaf istemi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi ise olay nedeniyle davalı şirketin iş sözleşmesini feshetmesini haklı buldu, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve davanın reddini kararlaştırdı. Temyiz istemi üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle istinaf kararının yerinde olduğuna ve kararın onanmasına hükmetti.

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SÖZLEŞME FESHİ HAKLI NEDENE DAYANDIRILDI

Dairenin kararında, kavga sırasında davacının diğer işçinin kolunu ısırdığı hatırlatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Tutanaklar ile sabit olduğu üzere, davacı ile diğer dava dışı çalışan arasında sataşmanın etkisine göre davacının ısırma eyleminde aşırılık söz konusu olup bu durumun iş yeri düzenini olumsuz yönde etkilediği ve iş sözleşmesinin işverence feshinin haklı nedene dayandığı kabul edilmelidir. Öte yandan, işverence davacıyla birlikte kavganın tarafı olan diğer işçi de işten çıkarılarak eşit işlem borcuna riayet edilmiştir. Dosya kapsamına uygun gerekçelere dayanan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine ilişkin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının usul ve kanuna uygun olduğu değerlendirilmiştir."

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