Burcu Atik vergi rekortmeni oldu! Ödediği tutar açıklandı, videoları milyonlar izleniyor

Bolu Deftarlığı 2024 yılı il geneli vergi rekortmenlerini açıkladı. Listenin zirvesindeki isim ise 2 milyon TL vergi beyanıyla Youtube yayıncısı ve içerik üreticisi Burcu Atik yer aldı. İkinci sırada ise 7,5 milyon TL ile vinç kiralama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Osman Kayışoğlu oldu.

Ezgi Sivritepe

Bolu Deftardarlığı 2024 yılına ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini sonuçlandırıldı. Bolu'da en fazla vergi beyan eden 20 mükellef ise kamuoyu ile paylaşıldı. Listenin başındaki isim ise içerik üreticisi Burcu Atik oldu.

İŞ DÜNYASINI GERİDE BIRAKTILAR

8,2 milyon TL vergi beyanıyla listenin başında yer alan Burcu Atik, sosyal medyada Atik Ailesi olarak biliniyor. Çektikleri kamp videolarıyla ünlenen Atik Ailesi, ödedikleri vergiyle, sanayi ve turizm kenti Bolu'daki pek çok iş insanını geride bıraktı. 2018 yılından beri doğa ve kamp videoları çeken Atik Ailesi'nin Instagram'da da 2.5 milyon takipçisi varken YouTube kanalında 4,03 milyon takipçisi var.

İkinci sırada ise 7,5 milyon TL ile vinç kiralama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Osman Kayışoğlu oldu. Bolu'nun üçüncü en fazla vergi veren ismi ise menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.

Bolu'daki iş insanlarının listede yer almaması ise dikkat çekti. İşte Bolu Deftardarlığının paylaştığı o liste:

