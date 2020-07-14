Bursa'da üretiliyor! Dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor

Alman ve Türk ortaklı firmanın otomasyonla çalışan 7 fırınlı sistemin kullanıldığı tesiste dondurma korneti, waffel kase, waffel crossie ve wafer crunch ürünleri imal edilerek dondurma, çikolata ve pastacılık sektörlerine hizmet veriliyor.

Firmanın Türkiye Genel Müdürü Serdar Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın geçen yıl eylül ayında faaliyete başladığını söyledi.

Şirket olarak, dondurma külahı ve çikolata sektörüne yönelik külah ve benzeri malzemeleri, gofretlerin içinde kullanılan ince tabakaları ve "crunch" denilen küçük çıtır parçacıkları ürettiklerini anlatan Oğuz, "Tesisimiz sadece dondurma külahı ve çıtır parçacıkların üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. Halihazırdaki kurulum kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip, çalışır vaziyetteki firmasıyız." dedi.

Külah ve benzeri ürünlerin ihracatına geçen yıl başladıklarını aktaran Oğuz, o günden bu yana dış satımlarını artırdıklarını dile getirdi.

Geçen mayıs ayı sonu itibarıyla üretimlerinin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirten Oğuz, şöyle devam etti: