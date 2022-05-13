Bursalı iş insanı Hacı Erol Akbaş hayatını kaybetti

Akbaş Holding’den yapılan açıklamada, “Acı Kaybımız… Akbaş Holding kurucumuz Hacı Erol Akbaş’ı kaybetmiş olmamızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Akbaş ailesi, Akbaş Holding çalışanları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazemiz 13.05.2022 Cuma günü Emirsultan Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Emirsultan mezarlığına defnedilecektir” denildi.

Erol Akbaş, 1962 yılında Erol Akbaş Tekstil’i kurarak sektöre giriş yaptı. 1982 yılında ise şirketin adı Akbaşlar A.Ş.’ye dönüşerek boya ve baskı tesisi kuruldu. 1991’de ilk ihracatını yapan şirket bugün tekstil ve hazır giyimin yanı sıra enerji, gıda, medikal ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren bir yapıya kavuştu.

