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Burslar ne zaman yatacak? 2023 KYK bursları hangi gün verilecek? KYK bursu T.C. Kimlik Numarasına göre yatacak!

05.01.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayının gelmesiyle KYK burs ve kredilerin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Başvuru değerlendirme aşamasından sonra bazı öğrencilere burs bazılarına ise kredi imkanı tanındı. 3 aylık burs paralarının toplu olarak ödenmesi bekleniyor. Peki burslar ne zaman yatacak? 2023 KYK bursları hangi gün verilecek? İşte detaylar...

Burslar ne zaman yatacak? 2023 KYK bursları hangi gün verilecek? KYK bursu T.C. Kimlik Numarasına göre yatacak!

Öğrencilerin gözleri KYK burs ve kredi ödemelerine çevrildi. KYK burs ödemeleri, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanelerine göre hesaplara yatacak. Peki burslar ne zaman yatacak? 2023 KYK bursları hangi gün verilecek? İşte detaylar...

Burslar ne zaman yatacak? 2023 KYK bursları hangi gün verilecek? KYK bursu T.C. Kimlik Numarasına göre yatacak!

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

KYK buraları ayın 6'sı ve 10'u arasında yatacak. Ödeme tarihleri, öğrencilerin T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yapılacak. Burslar, Ziraat Bankası aracılığıyla kontrol edilecek. Geçen sene KYK bursu ve kredisinin ilk ödemeleri aralık ayında yapılmıştı.

Burslar ne zaman yatacak? 2023 KYK bursları hangi gün verilecek? KYK bursu T.C. Kimlik Numarasına göre yatacak!

KYK BURSU NE KADAR?

Bu yıl lisans öğrencilerine 1250 TL burs veya kredi verilecek. Yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktora öğrencilerine ise 3750 TL yatacak.


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KYK burs kredi

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