BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR: İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç sorgulama

Bursluluk sınav sonuçları için son dakika açıklaması bugün MEB tarafından yapılacak. Tek oturumda yapılan ve 100 soru sorulan İOKBS'ye giren ilköğretim 5,6,7,8. ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle aldıkları sonucu görüntüleyebilecekler. İOKBS Bursluluk sınav sonuçları merak konusu oldu. Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için beklenen açıklamanın bugün (22 Eylül 2023 Cuma) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

BURSLUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

