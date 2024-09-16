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Bütçe 8 ayda 973 milyar TL açık verdi

16.09.2024 14:00
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Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi

Bütçe 8 ayda 973 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe Açığı
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