FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bütçe açığı mayısta 17,3 milyar lira

Bütçe açığı mayısta 17,3 milyar lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bütçe mayısta 17,3 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 90,1 milyar lira açık verdi.

Bütçe açığı mayısta 17,3 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Bakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesindeBakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak?

Otobüs devinden flaş karar!

Otobüs devinden flaş karar!

İlk tercihleri yine Türkiye! Temmuzdan itibaren geliyorlar

İlk tercihleri yine Türkiye! Temmuzdan itibaren geliyorlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Bakan Selçuk açıkladı! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren için tarih verdi

Bakan müjdeyi verdi: 30 Ağustos'ta başlıyor

Borsa, haftaya nasıl başladı?

Borsa, haftaya nasıl başladı?

KAP'a açıklama yapıldı! Metro Turizm halka arz oluyor

Otobüs devinden flaş karar!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.