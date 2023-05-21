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Bütçe üzerindeki maliyetini açıkladı, önümüzdeki dönemi işaret etti! Bakan Nebati'den 'KKM hesapları' mesajı: Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla...

21.05.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili mesajlar verdi. KKM hesaplarının ekonomiye olumlu katkılar sunduğunu ifade eden Bakan Nebati, "KKM uygulamasıyla 2021 sonundaki döviz piyasalarındaki panik havası bertaraf edilmiştir" dedi. Uygulamanın bugünkü bütçe maliyetini açıklayan Nebati, KKM'nin önümüzdeki dönemde bütçe üzerinde ciddi maliyet oluşturacağı beklentileriyle ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bütçe üzerindeki maliyetini açıkladı, önümüzdeki dönemi işaret etti! Bakan Nebati'den 'KKM hesapları' mesajı: Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla...

Bakan Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ile ilgili yaptığı değerlendirmede uygulamanın döviz kurlarında istikrar sağladığının altını çizdi. Bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğunun da azaltıldığını ifade eden Nebati önümüzdeki döneme dair dikkat çeken bir açıklama yaparken KKM uygulamasının devreye alınmaması durumuyla ilgili bir senaryodan da söz etti. Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"KKM EKONOMİZE OLUMLU KATKI SUNMAKTA"

"Milletimize bugüne değin kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirebilmiş olmamızın arkasında sağlam bir irade ve milli bir stratejik akıl olduğu asla unutulmamalıdır. İktidarımız sürecinde adım adım inşa ettiğimiz, küresel ve yerel ekonomik şoklar karşısında hızlı toparlanabilme gücüne ve proaktif çözümler ortaya koyabilme olgunluğuna erişmiş güçlü ekonomik altyapı, siyasi istikrar ikliminin bir sonucudur. Yüzyıla damga vuran da Türkiye vizyonunu oluşturan da işte bu çelik gibi kaynaşmış bütünlüktür.

"Bilindiği üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz, bugüne değin bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını 2002’deki yüzde 43,2 seviyesinden bugün yüzde 10,6 seviyelerine kadar nasıl düşürebildiyse; nasıl ki oluşturduğu bu mali alan sayesinde ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırabildiyse; Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gibi yenilikçi enstrümanlarla da ekonomimize olumlu katkılar sunmaktadır.

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"DÖVİZ KURLARINDA İSTİKRARA KATKI SAĞLADI"

"Ülkemizde KKM uygulaması 2021 yılı sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucu devreye alınmıştır. Böylece, söz konusu dönemdeki panik havası bertaraf edilmiş, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı önemli bir oranda azaltılmış ve döviz kurlarında istikrara katkı sağlanmıştır. Ayrıca, KKM’nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğu da azaltılmıştır.

"BÜTÇE ÜZERİNDE CİDDİ MALİYET OLUŞTURMASI BEKLENMİYOR"

"Bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir.

"REEL PİYASALARIN GELİŞİMİ SEKTEYE UĞRARDI"

"Diğer taraftan, KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi; bunun ülkemiz dış borç stoku üzerindeki negatif etkisi yüksek olurdu ve reel piyasaların gelişimi de önemli ölçüde sekteye uğrardı. Üstelik bu durum, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklemesiyle emtia fiyatlarında keskin artışların yaşandığı ve küresel finansal koşulların giderek sıkılaştığı bir döneme denk gelecekti. O koşullar altında, enerji ve tüm diğer ithal girdilerde, ülkemizde reel sektörün maliyetleri çok daha fazla artar ve oluşan ek döviz ihtiyacı için mevcut küresel finansal ortamda, reel sektörümüz yüksek maliyetlerle daha fazla borçlanmak sorunuyla karşı karşıya kalırdı."

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Kur Korumalı Mevduat

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