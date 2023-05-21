Seçim sonrası asgari ücret için bu rakamlar konuşuluyor! Milyonların gözü temmuz ayında: Yüzde 50...

28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler bir kez daha ekonomi yönetimine çevrilecek. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete 2 kez zam gelmiş, temmuz ayında yeni rakam 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için de yüzde 50'nin üzerinde zam yapılabileceği değerlendiriliyor.

SEÇİM SONUCU BEKLENİYOR

Hükümet kanadından gelen söylemlerle beraber milyonlarca çalışan 2023'ün temmuz ayında da asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan zam oranı dikkate alındığında, 2. tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda bu yıl da benzer bir uygulamanın gerçekleşmesi gündemde.

İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR!

2022 yılbaşında zam yapılan asgari ücrete temmuzda bir artış daha gelmesiyle birlikte yeni rakam 8 bin 500 TL olmuştu. Bu yıl da temmuz ayında yeni bir zam geleceği değerlendiriliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; kulislerde konuşulan zam oranı yüzde 50'nin üzerinde. Yeni asgari ücret tutarının 13 bin 500 TL olması beklendiği konuşuluyor.