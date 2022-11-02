Bütün emeklileri ilgilendiriyor: 5.000 TL ödeme alma fırsatı! Başvuru koşullarına dikkat

Bankaların emekli promosyon yarışı sürüyor. Binlerce TL ödeniyor. Emekli maaş promosyonu başvuru süreci uzatıldı. Emekli maaşını VakıfBank'a taşımak isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular, VakıfBank emekli promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı.

5.000 TL ÖDEME YAPILIYOR!

SGK ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlandı.

VakıfBank müşterisi olmayanlar da bu promosyon ödemelerinden faydalanabilir. Emekli maaşını VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon ödemesi alabiliyor.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli maaşını VakıfBank'a taşımak için VakıfBank şubelerinden müracaat işlemleri yapılmalı ya da işlemler VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla tamamlanmalı.

Emekli maaşını VakıfBank aracılığıyla alanlar da promosyon ödemesinden yararlanabilir. Bunun için müşterilerin 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri gereklidir.

PROMOSYON ALMA KOŞULLARI NELER?

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.



