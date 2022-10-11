Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

Binlerce kiracının ve ev sahibinin yasalarla korunan hakları bulunuyor. Kiracı, yasalarla belirtilen sebeplerden biri olmadıkça evden çıkarılamaz. Kiracı, evden çıkacağı zaman evi, aldığı gibi teslim etmezse depozitosunu alamaz. İşte kiracı ve işveren hakları...

EV SAHİBİ GEREKÇESİ OLMADAN KİRACIYI ÇIKARAMAZ

Kiracı ve ev sahibi ilişkisini düzenlemek için ülkemizde 2011'den beri “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” uygulanıyor. Öncelikle, kira sözleşmesini imzalamadan önce her detay dikkatlice okunmalıdır.

Ev sahibi haklı bir gerekçesi olmadığı durumda kiracıyı evden çıkaramaz. Ancak kiralanan mülk sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerekliyse kiracının çıkması talep edilebilir.

Kirada olan mülkün tadilat masrafları mülk sahibine aittir. Kiracı ve mülk sahibi arasında anlaşma olması durumunda kiracı mülkü yenileyebilir ve bunun karşılığında kira bedelini daha az ödeyebilir. Bu durumda faturalar iyice analiz edilmelidir.

Kiracının, kiraladığı mülkü başkasına kiralama hakkı (mülke zarar gelmemesi şartıyla) bulunuyor. Bunun için mülk sabinin yazılı onayı gerekir.

FAZLADAN KİRA ALINAMAZ

Kiracı, kirayı zamanında ödemelidir. Ancak geç ödeme durumlarında mülk sahibi, fazla ödeme talep edemez. Öte yandan kira ödenmez ise ev sahibinin, kiracıyı tahliye etmek için dava açma hakkı bulunuyor.

KİRADA İNDİRİM TALEP EDİLEBİLİR!

Eğer kiracı, evde sonradan oluşan kusurlar nedeniyle evi yeterince kullanamazsa ev sahibinden, sorunları gidermesini talep edilebilir. Sorunların giderilmemesi durumunda ise kiracı, kira bedelinde indirim talep edebilir.

İŞTE KİRACI VE MÜLK SAHİBİ HAKLARI