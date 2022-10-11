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Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

11.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda artan mülk fiyatlarıyla birlikte kiralarda da yükseliş meydana geldi. Bazı husular, kiracı ile ev sahibi arasında uyuşmazlığa neden oldu. Yeni uygulama ile kiralara bir sene boyunca yalnızca yüzde 25 yükseliş tanındı. Ancak bununla birlikte birçok kiracı, haklarından habersiz. İşte o detaylar...

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

Binlerce kiracının ve ev sahibinin yasalarla korunan hakları bulunuyor. Kiracı, yasalarla belirtilen sebeplerden biri olmadıkça evden çıkarılamaz. Kiracı, evden çıkacağı zaman evi, aldığı gibi teslim etmezse depozitosunu alamaz. İşte kiracı ve işveren hakları...

EV SAHİBİ GEREKÇESİ OLMADAN KİRACIYI ÇIKARAMAZ

Kiracı ve ev sahibi ilişkisini düzenlemek için ülkemizde 2011'den beri “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” uygulanıyor. Öncelikle, kira sözleşmesini imzalamadan önce her detay dikkatlice okunmalıdır.

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

Ev sahibi haklı bir gerekçesi olmadığı durumda kiracıyı evden çıkaramaz. Ancak kiralanan mülk sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerekliyse kiracının çıkması talep edilebilir.

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

Kirada olan mülkün tadilat masrafları mülk sahibine aittir. Kiracı ve mülk sahibi arasında anlaşma olması durumunda kiracı mülkü yenileyebilir ve bunun karşılığında kira bedelini daha az ödeyebilir. Bu durumda faturalar iyice analiz edilmelidir.

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

Kiracının, kiraladığı mülkü başkasına kiralama hakkı (mülke zarar gelmemesi şartıyla) bulunuyor. Bunun için mülk sabinin yazılı onayı gerekir.

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

FAZLADAN KİRA ALINAMAZ

Kiracı, kirayı zamanında ödemelidir. Ancak geç ödeme durumlarında mülk sahibi, fazla ödeme talep edemez. Öte yandan kira ödenmez ise ev sahibinin, kiracıyı tahliye etmek için dava açma hakkı bulunuyor.

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

KİRADA İNDİRİM TALEP EDİLEBİLİR!

Eğer kiracı, evde sonradan oluşan kusurlar nedeniyle evi yeterince kullanamazsa ev sahibinden, sorunları gidermesini talep edilebilir. Sorunların giderilmemesi durumunda ise kiracı, kira bedelinde indirim talep edebilir.

Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kirada indirim talep edilebilir! Bu detaya dikkat

İŞTE KİRACI VE MÜLK SAHİBİ HAKLARI

  • Sigorta ve vergi gibi ödemeler, sözleşmede aksi beyan edilmedikçe mülk sahibinin ödeme kapsamındadır.

  • Mülk sahibi, kiracıya mülkü verdiği gibi teslim aldıysa depozitosunu ödemek zorundadır. Ancak mülkte hasar var ise depozitosuyu ödemez.

  • Kiracı, zamanın yıpratıcılığından dolayı eskiyen eşyaların durumundan sorumlu tutulamaz.
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