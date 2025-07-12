Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni yapılandırma kararını duyurdu. Karar ile sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. Gecikme süresi artık “30 günü aşan” değil, her türlü gecikmiş ödeme olarak güncellendi.

BDDK DUYURDU: KREDİ KARTI VE KREDİLERE YENİ YAPILANDIRMA

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarında kapsamlı değişikliklere gidlidi. Yeni Kurul Kararı ile yapılandırma kapsamı genişletildi. BDDK tarafından, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılması uygun bulundu. Böylece vade ve başvuru süreleri kısaltılarak daha az maliyetli hızlı bir süreç öngörüldü. Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerekecek. Yapılandırmadan;- Dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri,- Anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri ile- Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileriyararlanabilecek.

AZAMİ FAİZ ORANI DEĞİŞTİ

Kredi kartlarının yapılandırılmasında; borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili Bankaca kredi kartlarının limiti arttırılmayacak. İhtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırımı yapılamayacak.Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde alınan bu Karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını %3,11 olarak belirledi.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE YENİ YAPILANDIRMA

BDDK’nın yeni kararı, daha önceki karara göre şu değişiklikleri içeriyor:

Kredi Kartı Yapılandırması;

Artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE 'GECİKMİŞ ÖDEME' GÜNCELLEMESİ

İhtiyaç Kredisi Yapılandırması;

Gecikme süresi artık “30 günü aşan” değil, her türlü gecikmiş ödeme olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce Karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile Karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.