Bütün piyasayı etkileyecek! 26 Mayıs’ta her şey belli oluyor: Merkez Bankası faiz kararı…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını 26 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te duyuracak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 17,00 seviyesine yükseltileceği tahmininde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini ise yüzde 14,00 oldu. En düşük tahmin veren ekonomist yıl sonunda faizin yüzde 14,00 seviyesinde olacağını, en yüksek tahmin veren ekonomist ise faizin 25,00 seviyesine yükseltileceğini öngördü.

Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.



