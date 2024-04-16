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Bütün sürücüleri ilgilendiyor! Kaza yapmasınızda siz de ödüyorsunuz: İşte çözüm önerisi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.04.2024 11:02
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Trafikte her gün yeni kazalar meydana geliyor. Trafikte bulunan 28 milyon aracın 24 milyonun trafik sigortası bulunuyor. Ama kaza yapmayan sürücüler de bu maliyetten etkileniyor. Milyonları ilgilendiren gelişmeyle ilgili uzmanlar çözümü 'piyasanın serbest maliyete geçmesi' olarak görüyor. İşte sürücüleri yakından ilgilendiren haberin detayları...

Bütün sürücüleri ilgilendiyor! Kaza yapmasınızda siz de ödüyorsunuz: İşte çözüm önerisi

Trafik sigortasında ödenen prim değişmiyor. Kaza yapan da yapmayan da benzer ücreti ödüyor. Bu da maliyetin kazasız sürücülere yüklenmesine neden oluyor. İstatistiklere göre Türkiye'de 28 milyon araç var ve bu araçlardan 24 milyonunun trafik sigortası bulunuyor.

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22 MİLYONA KÜLFET OLUYOR

Bu araçların ortalama 1.2 milyonu kaza yapıyor. Kaza yapan sürücülerin yarattığı bu maliyet kazaya karışmayan 22 milyon sürücüye de etkiliyor.

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"FİYATI HÜKÜMET BELİRLİYOR"

Konuyla ilgili Haber Global'e konuşan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı;

Trafik sigortası primlerini hükümetimiz belirliyor. Belirli tavan fiyatları koyuyor. Yani sigorta şirketlerine bir rakam koyuyor ve 'bu primin üzerinde para alamazsınız' diyor. Her 100 araçtan 4'ünün kaza yaptığını istatistikler söylüyor. Bu da ne anlama geliyor kaza yapan 1,2 milyon sürücünün cezasını kaza yapmayan 22 milyon sürücü ödüyor. İyi sürücülerin de burada haklı olarak sesleri artıyor.

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SİGORTA ŞİRKETLERİ NE İSTİYOR?

Teknik zarara baktığımızda 33 milyar bir rakam çıkıyor. O yüzden sigorta şirketleri de serbest tarife istiyor. Bu da 'devlet primleri belirlemesin. Primleri serbest bıraksın' anlamına geliyor.

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ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Çözüm için serbest ve standart tarife önerisinde bulunan Bağcı, "Serbest tarifenin karşısında eskiden olduğu gibi standart tarife belirlesin. Tek fiyat olsun yine iyi sürücü kötü sürücü ve indirim farklıları olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
prim kaza trafik sigortası
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