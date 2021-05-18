Emlak vergisi ödemeleri için son günler! İşte 2021 emlak vergisinin son ödeme tarihi

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta bitiyor.

Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek.

Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022'de başlayacak. Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANACAK?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.