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BÜYÜK İKRAMİYE kime çıktı, hangi ile? Milli Piyango 2023 hangi bilete isabet etti, açıklandı mı?

31.12.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ve büyük ikramiyenin belirlenmesiyle son bulacak. Büyük ikramiye bu yıl tam tamına 200 Milyon TL ve tamamı dağıtım garantili. Peki, BÜYÜK İKRAMİYE kime çıktı, hangi ile? Milli Piyango 2023 yılbaşı büyük ikramiyesi hangi bilete isabet etti, açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

BÜYÜK İKRAMİYE kime çıktı, hangi ile? Milli Piyango 2023 hangi bilete isabet etti, açıklandı mı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan katlanarak devam ediyor. Bugün saat 12:30'da başlayan çekiliş 23:15'e kadar devam edecek. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi ve tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Peki, BÜYÜK İKRAMİYE kime çıktı, hangi ile? Milli Piyango 2023 hangi bilete isabet etti, açıklandı mı?

BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI, HANGİ İLE?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti rakamları ve büyük ikramiyenin belirlenmesi ile son bulacak.

Büyük ikramiyenin 23.15'te çekilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 2023 Milli Piyango talihlisi de belli olmuş olacak. Büyük ikramiyenin kime, hangi ile ve hangi bilete çıktığı belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Milli Piyango1

BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILACAK?

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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