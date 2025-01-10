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'Büyük sürpriz' diye gösterdiği kırmızı kartın bilinmeyenleri de var! Tepkilerden sonra açıkladı: Emeklilerin isyanı kartların arka yüzünde

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
10.01.2025 10:07
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CHP lideri Özgür Özel'in merak uyandıran "büyük sürprizinin" kırmızı kart çıkması ilginç karşılandı. Ancak yeni yaptığı açıklamaya göre CHP lideri bu olayın hafife alınmasını yadırgıyor. Ayrıca emeklilere dağıtılacak bu kırmızı kartla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kırmızı kartların arka yüzünde emeklilerin yana yakıla sitem ettiği bir detay yer alacak.

'Büyük sürpriz' diye gösterdiği kırmızı kartın bilinmeyenleri de var! Tepkilerden sonra açıkladı: Emeklilerin isyanı kartların arka yüzünde

Düne damga vuran gelişmelerden biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saat verip "Büyük sürpriz yapacağız" açıklamasıydı. Mersin'de toplu açılış töreninde konuşan Özgür Özel'in sözünü ettiği "büyük sürpriz" emeklilere dağıtılacak kırmızı kartlar çıktı. Özel yüksek fiyatlara, düşük maaşlara karşı emeklilerin bu kırmızı kartları göstermesini istedi. Ancak bu eylemin etkililiği tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede Özel'e sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı "sürprizi" beğenmedi. Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

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ÖZGÜR ÖZEL TEPKİLERİ YADIRGADI

Ancak gazeteci Şaban Sevinç'in aktardığına göre Özel bu eylemin hafife alınmasını yadırgadı. Zira Özel, eylemin 2025'te erken seçimi getirmeyi hedeflediğini düşünüyor. Öyle ki bütün mitinglerin ana teması şimdiden kırmızı kart olarak belirlendi bile.

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"BİRİLERİ BUNU HAFİFE ALIYOR AMA..."

Kırmızı kart "sürpriziyle" ilgili yeni bir demeç veren Özel, kartın bütün emeklilere dağıtılacağını belirtip "Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak" diye konuştu.

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KIRMIZI KARTLARLA İLGİLİ YENİ DETAY: EMEKLİLERİN İSYAN ETTİĞİ KARŞILAŞTIRMA

Özel kırmızı kartlarla ilgili dün açıklamadığı bir ayrıntıyı da ilk kez duyurdu. Buna göre kırmızı kartların arka yüzünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü karşılaştırması yer alacak.

ÖZGÜR ÖZEL "KIRMIZI KART SÜRPRİZİNDE" NE DEMİŞTİ?

Dünkü konuşmasında 22 bin 104 TL'lik yeni asgari ücretle ilgili eleştirilerde bulunan Özel, "Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman söylediğini ve hak ettiğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri, bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." diye konuşmuştu.

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EMEKLİLERE ÇAĞRI: YÜKSEK FİYATLARI, DÜŞÜK MAAŞLARI ÇEKTİKÇE CEBİNİZDE KIRMIZI KARTLARI GÖSTERİN

Cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösteren Özel, "Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında, cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz ve bu iktidar gidecek, emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz, Mersin'i nasıl güldürdüysek Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz." demişti.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel kırmızı kart emekli
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