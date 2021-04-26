Büyük talep var! Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

İran'da Azerbaycan Türklerinden sonra en kalabalık Türk nüfusu oluşturan ve alnı beyaz lekeli atlara bindikleri için "Kaşkaylar" olarak adlandırılan söz konusu grubun asil Dereşuri atları, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesindeki çiftlikte yetiştiriliyor.

30 hektarlık alanda kurulan çiftlikte alnı beyaz lekeli Kaşkay Dereşuri atlarına İran'ın içinden ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de büyük talep var.

SALAR ATININ DEĞERİ 430 BİN DOLAR

Çiftlikteki atların içinde "Salar" adı verilen asil Kaşkay atı daha fazla öne çıkıyor ve sahipleri ona "gözü gibi" bakıyor. Çünkü Salar, İran şartlarında servet değerinde ve fiyatı 430 bin dolar.

Atlarını Salar ile çiftleştirip asil taylara sahip olmak isteyenler de bunun karşılığında yaklaşık 2 bin dolar ödüyor.

"YURT DIŞINDAN ÇOK TALEP VAR"

Çiftliğin sahiplerinden ve at eğiticisi Mehmed Hasan Dereşuri AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu asil atların geçen yüzyıllarda yapılan savaşlarda Kaşkayların koruyucusu olduğunu belirterek, "Bizim boyumuz yaklaşık 100 yıldır bu atların bakımıyla meşguldür.