Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet odasından çalınan altınlarla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Firari zabıt kâtibi Erdal Timurtaş’ın çaldığı iddia edilen altınlara ait yeni fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.

ÇALDIĞI ALTINLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.

Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların bir kısmının fotoğrafları ortaya çıktı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır