FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet odasından çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle ilgili skandal derinleşiyor. Zabıt kâtibi Erdal T.’nin çaldığı bazı altınlara ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet odasından çalınan altınlarla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Firari zabıt kâtibi Erdal Timurtaş’ın çaldığı iddia edilen altınlara ait yeni fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi nden çalınmıştı! Türkiye nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı 1

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.

ÇALDIĞI ALTINLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi nden çalınmıştı! Türkiye nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı 2

Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların bir kısmının fotoğrafları ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi nden çalınmıştı! Türkiye nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talep patladı! '1 haftaya sıra veriyorlar'Talep patladı! '1 haftaya sıra veriyorlar'
Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru!Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.