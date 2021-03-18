Caizcoin nedir? Caizcoin kimin ve caiz mi?

Almanya merkezli satışa sunulmaya başlanan kripto para birimi Caizcoin, İslam dünyası tarafından araştırılıyor. 15 Ocak itibari ile satışa sunulan İslam kripto para birimi ile ilgili Caizcoin nedir? sorusuna yanıt aranıyor. Diğer yandan, bu para birimine yatırım yapmak isteyenler Caizcoin caiz midir? konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, Caizcoin hakkında merak edilenler...

CAİZCOİN NEDİR?

Caizcoin, Almanya merkezli olan ve Türk köklerine bağlı bir şekilde üretilen kripto para birimidir. "İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın." sloganı ile satışa sunulan Caizcoin 15 Ocak itibari ile özel satışa başladı. 'Caizcoin.io' sitesinden satışa sunulan İslami kripto para, 16 Mart itibari ile kamuya açık satışa başladı.

CAİZCOİN CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından kripto paralar ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.