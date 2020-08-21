Çalışan anne ve babalara büyük müjde! Yeni çocuk sahibi olanlar yarım gün çalışabilecek!

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yarım çalışma ödeneğinden yeni doğum yapan anneler ile 3 yaşını geçmemiş bir çocuğu evlat edinen anne ve babalar faydalanabilir. Sigortalı kadınlar için verilen yarım çalışma ödeneği doğum izninin bitiş tarihinden itibaren geçerli olabilir. Sigortalı erkeklerin yarım çalışma ödeneği hakkını kullanabilmesi için müşterek evlat edinilen çocuğun 3 yaşından küçük olması gerekir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum izninin sona ermesinin ardından yarım çalışma ödeneğine başvurmak için kişilerin 30 gün içerisinde ikamet adresine en yakın İŞKUR birimi üzerinden başvurunu iletmesi istenir. Başvuru sırasında kişilerin yanında doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi olması lazımdır.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Yarım çalışma ödeneği şartlarına uygun olanlar mevcut durumlar içerisinde 60-360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısına kadar izin alabilirler. Yarım çalışma ödeneğinin süresi çocuk sayısına ve çocuğun sağlık durumuna göre değişiklik gösterir.

Birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün yarım çalışma süresi verilir. Çoğul doğumlarda belirlenen sürelere 30 gün daha ilave edilir. Çocuğun engelli doğması halinde 360 güne kadar izin uygulanabilir.

Yarım çalışma süresine bağlı olarak ödenek süresi de değişikenlik gösterir. Yarım çalışma ödeneği süresi birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, sonraki doğumlarda en fazla 90 ile çocuğun engel durumu olması halinde ise en fazla 180 gün olarak belirlenir. Çoğul gebeliklerde ise söz konusu sürelere 15 gün eklenir.