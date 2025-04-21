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Çalışan anneler dikkat! Doğum izni masada, Beklenen haber geldi: Hükümet harekete geçti, izinler uzatılıyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.04.2025 08:31
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2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından hem çalışma hayatına yönelik hem de ev hayatı ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Doğum oranlarının azalması hükümetin gündemindeyken çalışan anneler için izinler ile ilgili çalışmalar da başladı. Buna göre, yeni taslak çalışmada ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlanıyor.

Çalışan anneler dikkat! Doğum izni masada, Beklenen haber geldi: Hükümet harekete geçti, izinler uzatılıyor...

Çalışan anneler için hükümet tarafından yeni düzenlemelerin çalışmaları devam ediyor. Bir üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) müdahale etti.

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Sabah'ın haberine göre, bu hafta hem muhataplarına iletilecek hem de kamuoyuna deklare edilecek kararda KDK, "doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık iznini yarıya indiremezsin" hükmüne yer verildi.

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"MEVZUAT ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

KDK'nın konuyu ilettiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ise doğum sonrası yarım zamanlı çalışma düzenlemesine atıfta bulunarak, bu düzenlemeden yararlanamayacak memurları belirlemeye Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı ayrıca "konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir" bilgisini verdi.

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DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA?

Kadın çalışanları doğumdan önce ve sonra olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni var.. Bir çok gebelik sürecinde ise iki hafta daha ekleme yapılabiliyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.

Süt izni ise memurlarda 1 yaşından küçük çocuklar için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Bu sürenin hangi saat diliminde kullanılacağı ise çalışan belirliyor.

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YARI ZAMANLI NASIL ÇALIŞILIYOR?

Doğum izninin ardından yarı zamanlı çalışmaya geçiliyor. Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarii takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışılabiliyor. Bu süreçte çalışana mali ve sosyal yardım haklarının yarısı ödenir. Ancak yıllık izinler bu kapsamda değildir.

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DOĞUM İZNİ SONRASI KISMİ ÇALIŞILABİLİR

Kamu çalışanlarının 2 yıl, özel sektör çalışanlarınn ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni hakkı var. Doğum izni sonrası yarım çalışma imkanı; birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle kullanılabilir. Doğum izni sonrası kısmî süreli çalışma yapılabilir. Süt izni ise günde 1.5 saat uygulanmalı.

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DOĞUM İZNİ MASADA!

Doğum oranlarının düşmesi bir süredir hükümetin gündeminde. Ayrıca 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından çalışan annelere yönelik bazı düzenlemeler de masada. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında çalışan annelerin doğum izinlerinin düzenlemesi için tasla bir çalışma hazırlandı.

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DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILIYOR!

Buna göre, çalışan anneye daha uzun süreli doğum izni verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğum izni doğum
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