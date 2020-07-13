Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Anneler her doğum için ödeme alabiliyor

Kadınların istihdama katılmasını desteklemek amacıyla devlet doğum yapan annelerin iş hayatına dönebilmesine yardımcı olmak adına maddi ödenek hazırlar. Doğum yapan çalışan kadınlara çocuk parası, süt parası, analık hali nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği başlıkları altında yardım sağlanır. Anneler bu ödenekler ile çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılar hem de iş hayatına daha erken dönebilme şansına erişir.
Çalışan annelere çocukları için verilen ödeneklerin ardından vatandaşlar “çocuk parası nedir, süt parası nedir, analık rapor parası nedir ve yardım çalışma parası nedir” sorularını daha sık aratmaya başladılar.
Halk arasında doğum yardımı olarak da isimlendirilen çocuk parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sürdürülen bir projedir. Vatandaşlar “doğum yardımı nedir, doğum yardımı şartları nelerdi, doğum yardımından kimler faydalanabilir, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?” sorularına cevap bulmak için araştırmalarını derinleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olan her doğum yapan kadına verilen çocuk parası şartları düzenlenmiştir. Doğum yardımı şartları arasında;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan aileler çocuk parası hakkından yararlanmak için “doğum yardımı başvuru nasıl yapılır” sorusunun cevabına erişmeye çalışıyor.
Doğum yardımı başvuruları kişilerin ikamet adresinin bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlükleri ile Sosyal Hizmetler Merkezlerine yapılır. Anne ya da babadan birinin kamu kurum veya kuruluşlarında çalışması durumunda ise başvurular istihdam edilen kurum üzerinden gerçekleştirilir.
Başvuru aşaması onaylanan vatandaşlar bu seferde “doğum yardımı ne zaman yatar” sorusunu sorar. Doğum yardımı her bir çocuk için tek sefer olarak ödenir. Çocuğun Kimlik Kayıt Sisteminde yer almasından sonra başvuruları tamamlanan aileler için PTT aracılığıyla ödemeleri yapılır. Çocuk parasının ödeme miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenir.
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde geliştirilen sosyal yardım "emzirme ödeneği" olarak adlandırılır. Bu nedenle çalışan anneler “emzirme ödeneği nedir, emzirme ödeneği kimlere verilir” sorularını yanıtlandırmaya çalışıyor. Emzirme ödeneği sigortalı olarak çalışan annelere ve eşi çalışmayan sigortalı babalara verilir.
Süt parası ödemesinin kapsamının açıklanmasından sonra vatandaşlar "emzirme ödeneği şartları nelerdir” konularına yanıt bulmak için sorularını arttırdı. Çalışan annelere ya da eşi doğum yapan sigortalı babalara tanınan emzirme ödeneğinin şartları belirlenmiştir. Emzirme ödeneği koşullarına göre;
Emzirme ödeneği başvuruları için kişilerin ikamet adreslerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletmesi yeterli olur. 2020 yılında asgari ücrete yapılan yeni düzenlemenin ardından süt parası miktarı da arttırılmıştır. Buna göre emzirme ödeneği miktarı 202 TL olarak belirlenmiştir. Doğumun 2020 yılından önce gerçekleşmesi durumunda emzirme ödeneği doğum yapılan yıldaki tutar üzerinden ödenir.
Süt parası için belirlenen şartlara uygun olan ve başvurusu tamamlanan vatandaşlar “emzirme ödeneği ne zaman ödenir, emzirme ödeneği ne nereden alınır?” sorularına yönelirler. Emzirme ödeneği her doğum için tek bir sefere mahsus olarak veriliyor. Hak sahipleri süt parası ödemelerini PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarından alabiliyorlar.
Çalışan annelere yasal olarak tanınan izin süre için iş göremezlik ödemesi yapılır. Halk arasında rapor parası olarak da bilinen ödemeden yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
Analık Hali Nedeniyle Geçici İş Göremezlik ödemesinin miktarı sigortalı olarak çalışan annenin 3 aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Rapor parası hesaplaması şu şekilde ilerler:
Doğum raporu parası işveren tarafından e-Rapor sistemine girildikten sonra ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimleri tarafından onaylanmasının ardından hak sahibi kişilere PTT veya anlaşmalı banka üzerinden ödeme yapılır.
Kadınların yasal doğum izninin sona ermesinin ardından çocuklarının bakımını yapabilmesi adına haftalık çalışma süresinin yarısına tekabül edecek şekilde ücretsiz izin verilir. Annelerin mağduriyet yaşamaması adına ise şartlara uygun olan annelere ücretsiz izine çıktıkları süre geri ödenir. Yarım Çalışma Ödeneği için şartlar belirlenmiştir.
Yarım Çalışma ödeneğinin miktarı 1460 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ödenek için annelere;
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