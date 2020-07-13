Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Anneler her doğum için ödeme alabiliyor

Kadınların istihdama katılmasını desteklemek amacıyla devlet doğum yapan annelerin iş hayatına dönebilmesine yardımcı olmak adına maddi ödenek hazırlar. Doğum yapan çalışan kadınlara çocuk parası, süt parası, analık hali nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği başlıkları altında yardım sağlanır. Anneler bu ödenekler ile çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılar hem de iş hayatına daha erken dönebilme şansına erişir.

Çalışan annelere çocukları için verilen ödeneklerin ardından vatandaşlar “çocuk parası nedir, süt parası nedir, analık rapor parası nedir ve yardım çalışma parası nedir” sorularını daha sık aratmaya başladılar.

Çocuk Parası Nedir? Çocuk Parası Şartları Nelerdir?

Halk arasında doğum yardımı olarak da isimlendirilen çocuk parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sürdürülen bir projedir. Vatandaşlar “doğum yardımı nedir, doğum yardımı şartları nelerdi, doğum yardımından kimler faydalanabilir, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?” sorularına cevap bulmak için araştırmalarını derinleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olan her doğum yapan kadına verilen çocuk parası şartları düzenlenmiştir. Doğum yardımı şartları arasında;