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Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Anneler her doğum için ödeme alabiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere devlet çalışan annelere çocuk destekleri veriyor. Genç nüfusun teşvik edilmesi ve kadın ile çocukların haklarının korunması için verilen ödenekler annelere bir nebze olsun nefes oluyor. Kendi içerisinde her yardımın belirli şartları olduğunu söylemek gerekse de; aslında temel kriter annenin sigortalı olarak bir işte çalışması ve sigortalılık durumunun SGK’ya tescil edilmesidir. Peki çalışan annelere verilen devlet destekleri nelerdir?

Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Anneler her doğum için ödeme alabiliyor

Kadınların istihdama katılmasını desteklemek amacıyla devlet doğum yapan annelerin iş hayatına dönebilmesine yardımcı olmak adına maddi ödenek hazırlar. Doğum yapan çalışan kadınlara çocuk parası, süt parası, analık hali nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği başlıkları altında yardım sağlanır. Anneler bu ödenekler ile çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılar hem de iş hayatına daha erken dönebilme şansına erişir.
Çalışan annelere çocukları için verilen ödeneklerin ardından vatandaşlar “çocuk parası nedir, süt parası nedir, analık rapor parası nedir ve yardım çalışma parası nedir” sorularını daha sık aratmaya başladılar.

Çocuk Parası Nedir? Çocuk Parası Şartları Nelerdir?

Halk arasında doğum yardımı olarak da isimlendirilen çocuk parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sürdürülen bir projedir. Vatandaşlar “doğum yardımı nedir, doğum yardımı şartları nelerdi, doğum yardımından kimler faydalanabilir, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?” sorularına cevap bulmak için araştırmalarını derinleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olan her doğum yapan kadına verilen çocuk parası şartları düzenlenmiştir. Doğum yardımı şartları arasında;

  • Ebeveynlerden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması,
  • Doğum 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağ bir şekilde gerçekleşmesi,
  • Evlat edilen çocuklar için daha önce doğum yardımı alınmamış olması maddeleri yer alır.

    Çocuk parası başvurusu nasıl yapılır? Çocuk parası nereden alınır?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan aileler çocuk parası hakkından yararlanmak için “doğum yardımı başvuru nasıl yapılır” sorusunun cevabına erişmeye çalışıyor.
    Doğum yardımı başvuruları kişilerin ikamet adresinin bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlükleri ile Sosyal Hizmetler Merkezlerine yapılır. Anne ya da babadan birinin kamu kurum veya kuruluşlarında çalışması durumunda ise başvurular istihdam edilen kurum üzerinden gerçekleştirilir.

    Çocuk Parası Ne Kadar? Çocuk Parası Ne Zaman Yatar?

    Başvuru aşaması onaylanan vatandaşlar bu seferde “doğum yardımı ne zaman yatar” sorusunu sorar. Doğum yardımı her bir çocuk için tek sefer olarak ödenir. Çocuğun Kimlik Kayıt Sisteminde yer almasından sonra başvuruları tamamlanan aileler için PTT aracılığıyla ödemeleri yapılır. Çocuk parasının ödeme miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenir.

  • Doğum yardımı kapsamında tekli doğumlar için ailelere; birinci çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üçüncü ve daha fazla çocukta 600 TL ödeme yapılır.
  • Doğum yardımı kapsamında çoğul doğumlar için ailelere; ikiz doğumlarda birinci çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL olmak üzere toplam 700 TL ödeme yapılır. Üçüz doğumlarda ise; birinci çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL ve üçüncü çocukta 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL maddi destek sağlanır.

    Süt Parası Nedir? Süt Parası Kimlere Verilir?

    Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde geliştirilen sosyal yardım "emzirme ödeneği" olarak adlandırılır. Bu nedenle çalışan anneler “emzirme ödeneği nedir, emzirme ödeneği kimlere verilir” sorularını yanıtlandırmaya çalışıyor. Emzirme ödeneği sigortalı olarak çalışan annelere ve eşi çalışmayan sigortalı babalara verilir.

Süt Parası Şartları Nelerdir? Süt Parası Şartları Nelerdir?

Süt parası ödemesinin kapsamının açıklanmasından sonra vatandaşlar "emzirme ödeneği şartları nelerdir” konularına yanıt bulmak için sorularını arttırdı. Çalışan annelere ya da eşi doğum yapan sigortalı babalara tanınan emzirme ödeneğinin şartları belirlenmiştir. Emzirme ödeneği koşullarına göre;

  • Doğumdan önceki 1 yıl boyunca anne ya da babanın sigortalı olması ve adlarına en az 120 gün prim ödenmelidir.
  • 2015 yılından sonra gerçekleşen doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmelidir.
  • Doğumdan sonraki 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir.

    Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? Süt Parası Ne Kadar?

    Emzirme ödeneği başvuruları için kişilerin ikamet adreslerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletmesi yeterli olur. 2020 yılında asgari ücrete yapılan yeni düzenlemenin ardından süt parası miktarı da arttırılmıştır. Buna göre emzirme ödeneği miktarı 202 TL olarak belirlenmiştir. Doğumun 2020 yılından önce gerçekleşmesi durumunda emzirme ödeneği doğum yapılan yıldaki tutar üzerinden ödenir.

    Süt Parası Ne Zaman Ödenir? Süt Parası Nereden Alınır?

    Süt parası için belirlenen şartlara uygun olan ve başvurusu tamamlanan vatandaşlar “emzirme ödeneği ne zaman ödenir, emzirme ödeneği ne nereden alınır?” sorularına yönelirler. Emzirme ödeneği her doğum için tek bir sefere mahsus olarak veriliyor. Hak sahipleri süt parası ödemelerini PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarından alabiliyorlar.

    • Analık Hali Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödemesi Nedir? Nasıl Alınır?

    Çalışan annelere yasal olarak tanınan izin süre için iş göremezlik ödemesi yapılır. Halk arasında rapor parası olarak da bilinen ödemeden yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

  • Sigortalı olarak çalışan annelerin 32. haftadan sonra doğum iznine ayrılması durumunda rapor parası verilir. Doğum izni durumunun yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından alınan sağlık raporuyla tespit edilmesi gerekir.
  • Doğumdan öncesi 1 yıl içinde annelerin SGK’ya sigortalı olarak tescil edilmesi ve adına en az 90 gün sigorta priminin ödenmesi gerekir.

    Doğum Rapor Parası Ne Kadardır? Nasıl Hesaplanır?

    Analık Hali Nedeniyle Geçici İş Göremezlik ödemesinin miktarı sigortalı olarak çalışan annenin 3 aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Rapor parası hesaplaması şu şekilde ilerler:

  • Toplam maaş miktarının 90’a bölünmesinden sonra günlük kazanç bulunur.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısını; ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3’lük kısmını öder. İlgili konun uyarınca doğum ayakta tedavi olarak kabul edilir.
  • Günlük kazancın tedavi şeklinde göre hesaplanmasından sonra rapora konu olan gün sayısına çarpılır. Doğum rapor parasındaki istirahat süresi 16 hafta (112 gün) olarak belirlenir.

    Doğum Rapor Parası Ne Zaman Alınır? Doğum Rapor Parası Nereden Alınır?

    Doğum raporu parası işveren tarafından e-Rapor sistemine girildikten sonra ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimleri tarafından onaylanmasının ardından hak sahibi kişilere PTT veya anlaşmalı banka üzerinden ödeme yapılır.

    Yarım Çalışma Ödeneği Nedir? Yarım Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir?

    Kadınların yasal doğum izninin sona ermesinin ardından çocuklarının bakımını yapabilmesi adına haftalık çalışma süresinin yarısına tekabül edecek şekilde ücretsiz izin verilir. Annelerin mağduriyet yaşamaması adına ise şartlara uygun olan annelere ücretsiz izine çıktıkları süre geri ödenir. Yarım Çalışma Ödeneği için şartlar belirlenmiştir.

  • Yarım Çalışma Ödeneğinin temel şartları çocuğun 3 yaşını doldurmaması ve annenin geçici iş göremezlik halinin sona ermesidir.
  • Doğum ya da evlat edinme olayının gerçekleştiği tarihinden önceki son 3 yıl içinde annenin adına en az 600 prim günü SGK’ya ödenmelidir.
  • Geçici iş göremezlik halinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR üzerinden başvuruların iletilmesi gerekir.

    Yarım Çalışma Ödeneği Ne Kadardır? Yarım Çalışma Ödeneği Ne Kadar Süreyle Verilir?

    Yarım Çalışma ödeneğinin miktarı 1460 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ödenek için annelere;

  • İlk doğumda en fazla 30 gün,
  • İkinci doğumda en fazla 60 gün,
  • Üçüncü ve sonraki doğumlarda en fazla 90 gün
  • Çocuğun engelli doğması halinde ise en fazla 180 gün ödeme yapılır.
  • Çoğul doğumlarda ise verilen sürelere ilk ayı kapsayacak şeklinde 15 gün eklenir.
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