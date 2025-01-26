Çalışan annelere destek tutarı arttı... Bakan Işıkhan duyurdu '800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Mardin 7’nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda düzenlenen kongreye Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Bakanı Mehmet Uncu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Tek liste gidilen kongre seçiminde Esengül Aydın görevini Esra Ayanoğlu Özdaş’a devretti.

Burada konuşma yapan Bakan Işıkhan, 2002-2024 yılları arasındaki istihdam rakamlarını paylaşarak, “Sürekli rekorlar kırdığımız istihdamla ilgili bazı verileri, sizlerle paylaşmak isterim; 2002-2024 yılları arasında kadın iş gücüne katılma oranını; 8,8 puan artışla, yüzde 27,9’dan yüzde 36,7’ye, iş gücünde yer alan kadın sayısı 5,4 milyon artarak, 6,8 milyondan 12,2 milyona yükselmiştir. Kadın istihdam oranı 9,1 puan artışla, yüzde 25,3’ten yüzde 34,4’e, istihdam edilen kadın sayısı 4,7 milyon artarak, 6,1 milyondan yaklaşık 11 milyona yükselmiştir. Bu tarihi seviyelere ulaşmak için kadınlara yönelik çok önemli programları ve projeleri hayata geçirdik" dedi.

"GEÇEN SENE BAŞLATTIĞIMIZ 'İŞ POZİTİF KADIN İSTİHDAM PROGRAMI' İLE 1 YILDA 800 BİNDEN FAZLA KADININ İŞE YERLEŞMESİNİ SAĞLADIK"

Bakan Işıkhan "Geçtiğimiz sene başlattığımız, ‘İş Pozitif kadın istihdam programı’ ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık. Yine geçtiğimiz sene ilk kez başlattığımız ‘İşgücü Uyum Programı’ndan 120 bin vatandaşımızı yararlandırdık. Bunun yüzde 90’ını kadınlar oluşturdu. Çalışan annelere destek için ‘Educare’ projesini uygulamaya başladık. Proje kapsamında bakıcı çalıştıran annelere sağlanan destek tutarını, 325 avrodan 510 avroya çıkardık. Bu projemiz ile bakıcı çalıştıran annelere 15 milyon avrodan fazla maddi destek sağlamış olacağız. Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme projesini; ‘Women-Up’ı uzattık ve daha birçok projeyi kadınların istihdamını artırmak için devreye aldık. Özetle bu ve bunun gibi birçok çalışmamızla, bugün istihdamda en iyi seviyelere ulaştık. Kadınları, gençlerimizi, 7’den 70’e, bu toprakların yetiştirdiği her bir bireyi; ülkemizin kalkınmasına destek verecek bilgi, beceri ve tecrübeyle donatarak, çalışır ve üretir hale getirdik” diye konuştu.

"STADYUMUNUN TEMELLERİNİ EN KISA SÜREDE ATACAĞIZ"

Sosyal devlet ve güçlü millet şiarıyla, sosyal güvenlik reformunu, ülkenin tamamında olduğu gibi Mardin’de de başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, “Elbette tüm bunları, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize olan sevdası ve AK Parti'nin vizyonu sayesinde başardık. Spor alanında Mardin’in gururu olan Mardinspor için elimden gelen maddi ve manevi desteği vereceğimi, sporcularımızı asla yalnız bırakmayacağımızı, Mardin Şehir Stadyumu’nun da en kısa sürede temellerinin atılması için çalışacağımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, kongreden sonra Mardin 1969 Spor ile İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü maçını izlemek için Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’na geçti. (DHA)