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Çalışan anneye devletten büyük destek! Toplamda 8 bin TL'nin üzerinde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 17:58 | Son Güncelleme

Genç nüfusun artışını ve kadınların iş gücüne katılımını desteklemek için anne ile çocukları adına çok sayıda sosyal yardım veriliyor. Bu sosyal yardımlar arasında; emzirme ödeneği (süt parası), iş göremezlik ödeneği ve doğum yardımı yer alır. Asgari ücret ile çalışan bir annenin ilk doğumu için devletten 7.826 TL sosyal yardım alması söz konusu olur.

Çalışan anneye devletten büyük destek! Toplamda 8 bin TL'nin üzerinde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında çalışan anneleri teşvik etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere ilgili kuruluşlar aracılığıyla destek ödemeleri yapılır. İşte, çalışan annelere verilen sosyal yardımlara dair merak edilenler...

EMZİRME ÖDENEĞİNİN KAPSAMI NEDİR?

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği, hizmet akdine tabi olarak çalışan 4A ile kendine adına ve hesabına çalışan 4B sigortalılık statüsündeki sigortalı annelere tanınan özel bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan annelerin emzirme ödeneği bağlı oldukları kurum üzerinden yapılır. 2020 yılı içerisinde 202 TL olarak ödenen süt parası PTT şubelerinden annelerin adına yatırılır.

  • Sistemde emzirme ödeneği raporuna bağlı olarak 4A ve 4B sigortalılık kollarından birine mensup çalışan annelerin ödemeleri otomatik yapılır.
  • Doğum tarihinden itibaren 5 yılın geçmesi hakkın düşmesine neden olur.
  • Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonrasında ve sağ olarak gerçekleşmesi beklenir.
  • Emzirme ödeneği için çalışan annelere ödeme yapılır. Annenin çalışmaması, vefat etmesi veya T.C. vatandaşı olmaması durumunda ödeme babalara yapılır.
  • Emzirme ödeneği alacak annelerin 4A ve 4B sigortalılık kollarından birine mensup olarak çalışması ve adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmesi gerekir.

DOĞUM YARDIMININ İÇERİĞİ NEDİR?

Doğum yardımı annenin sigortalı olarak çalışma durumuna bakılmadan yeni doğum yapan her T.C. vatandaşı kadın için verilir. Doğum yardımı miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.

  • Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonrasında ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir.
  • Doğum yardımı için anne veya babanın Türk vatandaşı olması şarttır.
  • Doğum yardımından yararlanmak için dünyaya gelen çocuk, ilgili nüfus müdürlüğü üzerinden Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt ettirilmelidir. Kayıt işleminin ardından resmi başvuru için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat edilmelidir.
  • Tekli doğumlarda doğum yardımı kapsamında annelere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödenir.
  • Çoklu doğumlarda ise annelere; ikiz çocukların ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz çocukların ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme yapılır.

ANALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN DETAYLARI NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışan kadınların doğumdan önce ve sonra tekli gebeliklerde 16 haftalık; çoğul gebeliklerde ise 18 haftalık doğum izni verilir. Kadınların doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldıkları dönem için işverenler maaşlarında kesinti yapabilir. Yapılan kesinti rapor parası adı altında iade edilir.

  • Çalışan annelerin iş göremezlik ödeneğinden yararlanması için durum sağlık raporu ile tespit edilmelidir.
  • İş göremezlik başvurusu yapılmadan önceki bir yıl içerisinde kadının adına en az 90 prim günü ödenmelidir.
  • İş göremezlik ödeneği çalışan kadının doğumdan önce aldığı son 3 aylık brüt maaş miktarı üzerinden hesaplanır.
    2020 yılı içinde asgari ücretle çalışan bir anneye iş göremezlik ödeneği için tekli doğumlarda toplam 7.324.80 TL ödeme yapılır.
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