Çalışan emekliler için düzenleme gelebilir! SGK Uzmanı yılbaşını işaret etti! Emekli aylıkları için kritik açıklama

1 Ekim itibarıyla TBMM'nin açılacak olmasıyla yapılacak olan birçok düzenleme için vatandaşlar merakla beklemeye başladı. Ssosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak ve sistemin mali sürdürülebilirliğini sağlamak için kamuoyunda tartışılan formüllerden birisi de çalışan emeklilerden ilave genel sağlık sigortası primi alınması oldu.

Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Dilek Ete, önemli açıklamalarda bulundu. Ete, ilave sosyal güvenlik priminin yüzde 1 gibi bir oranda alınabileceğini belirtirken, “Yüzde 0.5 puan işverenden, yüzde 0.5 puan çalışandan kesilebilir” dedi. Daha önce SGK’nın aldığı kısa vadeli sigorta kolları primlerinin yüzde 2’den yüzde 2.5’e çekildiğini anımsatan Ete, benzer oranda bir değişikliğin, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girebileceğini söyledi.

HANGİ AYLIK YÜKSEKSE!

Bu yıl içinde emekli olacakların, aylık hesaplama yöntemi nedeniyle 2025’te emekliliğe başvuracak olanlara göre daha yüksek aylık alacak olması sebebiyle emeklilik başvurularında bir yığılma söz konusu oldu. Önümüzdeki yıl emekli olacakların hak kaybı yaşamaması için ise çeşitli opsiyonların masada olduğu belirtildi. Buna göre, emekliliğe hak kazanılan yıl ile emekli olunan yıl arasındaki en yüksek katsayı oranının emeklilikte esas alınması gündemde. Bu formül uyarınca, 2024’te emekliliğe hak kazanan bir çalışanın 2025’te emeklilik dilekçesini vermesi halinde, iki yıl içinde hangi aylık katsayısı yüksekse hesaplamada o katsayı kullanılacak. Bu hesaplamanın sadece 2025 için değil, 2026 ve 2027 yıllarında emekli olacaklar için de geçerli olması üzerinde duruluyor. Bir diğer ihtimal ise enflasyonda sabit düşüş sağlanıncaya kadar aylık bağlama katsayısında sabit bir rakama geçilmesi.