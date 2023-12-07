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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, bugün yatar mı? Açıklama geldi!

07.12.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinin ne zaman hesaplara aktarılacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması merak konusu oldu. Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle ödenen ikramiye çalışmayan milyonlarca emeklinin hesabına yattı. Fakat emekli olup çalışan kişiler bu ödemeden faydalanamadı. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, bugün yatar mı? Açıklama geldi!

Çalışan emekliler 5000 TL ikramiye alamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını belirtmişti. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe günü itibarıyla çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesinde son durum merak konusu olurken 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Meclis'izimin onayı ile ilk düzenlemeden yararlanamayan emeklilerimizin hesaplarına bir defaya mahsus olarak 5 bin lira yatırılacak.''

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ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin madde ihdası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanuna eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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EMEKLİLERE ÖDEME YAPILMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

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