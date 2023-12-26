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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede beklenen gün! Ödemeler bu hafta sona ermeden hesaplara geçiyor

26.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Yılın son mesaisini emeklilere ayıran Meclis 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi için çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin de bu hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede beklenen gün! Ödemeler bu hafta sona ermeden hesaplara geçiyor

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak. Genel Kurul'da, 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin görüşülmesine devam edilecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak.

Resmi Gazete sonrası iki gün içinde ödeme Resmi Gazete sonrası iki gün içinde ödeme

Teklife göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

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Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

YILIN SON GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Meclis'te ayrıca yılın son grup toplantıları yapılacak.

Bugün MHP ve CHP grup toplantılarında, çarşamba günü de İyi Parti ve Saadet Partisi gruplarında liderler kürsüde konuşacak.

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emekli ikramiyeleri
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